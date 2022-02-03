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В Минэнерго прокомментировали удорожание газоперерабатывающего завода в Жанаозене

Просмотров:496 Опубликовано: Сегодня, 17:07
В Минэнерго прокомментировали удорожание газоперерабатывающего завода в Жанаозене
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал удорожание проекта по строительству газоперерабатывающего завода в Жанаозене, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ сообщили, что в ноябре экс-министр энергетики Магзум Мирзагалиев говорил, что стоимость данного завода составит 147 млрд тенге, но на днях вышел проект социально-экономического развития Мангистауской области, где завод оценили уже в 168 млрд тенге.

В этой связи они попросили разъяснить, что произошло за два месяца и привело к подорожанию завода почти на 21 млрд тенге.

Завод проектировался давно, поручение дали по завершению данного завода в программе – в 2023 году мы собираемся закончить. Вы должны понимать, что когда подобного рода заводы строят, к сожалению, львиная доля оборудования – это импорт. Поэтому в первую очередь на стоимость может влиять обменный курс. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

При этом министр заверил, что значительных отклонений, связанных с другими факторами, нет. На сегодня завершены проектные работы, получена госэкспертиза. Общественные слушания по этому проекту назначены на 8 февраля.

Давайте мы внимательно еще раз посмотрим. Я, по крайней мере, по проектным работам не видел значительных отклонений, которые могли бы привести к значительному росту стоимости именно в связи с конфигурацией самого завода или оборудования. На мой взгляд, это какая-то ценовая разница, но мы с этим вопросом разберемся. Глава Минэнергетики РК


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 18:53
Ааа, за обменный курс заквакали. А как же вся одежда, бытовая техника, стройматериалы и куча еды которую нам завозят и НАН нам рассказывал про то что девальвация это благо, приятно нам слушать это было?!
 
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Дизель (Посетители) Сегодня, 18:34
Цитата: Pinochet
вы там Министерством управляете или ЖЭКом?

ДА!, нет!...Финансовыми откатами...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Бродяга
  • Дизель
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:23
На мой взгляд, это какая-то ценовая разница, но мы с этим вопросом разберемся. Глава Минэнергетики РК

почему посторонние люди вам каждый раз указывают на такие явные огрехи?
почему вы не проверяете ДО а не ПОСЛЕ?
вы там Министерством управляете или ЖЭКом?
 
 

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