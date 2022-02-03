В Минэнерго прокомментировали удорожание газоперерабатывающего завода в Жанаозене

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал удорожание проекта по строительству газоперерабатывающего завода в Жанаозене, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ сообщили, что в ноябре экс-министр энергетики Магзум Мирзагалиев говорил, что стоимость данного завода составит 147 млрд тенге, но на днях вышел проект социально-экономического развития Мангистауской области, где завод оценили уже в 168 млрд тенге.
В этой связи они попросили разъяснить, что произошло за два месяца и привело к подорожанию завода почти на 21 млрд тенге.
Завод проектировался давно, поручение дали по завершению данного завода в программе – в 2023 году мы собираемся закончить. Вы должны понимать, что когда подобного рода заводы строят, к сожалению, львиная доля оборудования – это импорт. Поэтому в первую очередь на стоимость может влиять обменный курс. Министр энергетики РК Болат Акчулаков
При этом министр заверил, что значительных отклонений, связанных с другими факторами, нет. На сегодня завершены проектные работы, получена госэкспертиза. Общественные слушания по этому проекту назначены на 8 февраля.
Давайте мы внимательно еще раз посмотрим. Я, по крайней мере, по проектным работам не видел значительных отклонений, которые могли бы привести к значительному росту стоимости именно в связи с конфигурацией самого завода или оборудования. На мой взгляд, это какая-то ценовая разница, но мы с этим вопросом разберемся. Глава Минэнергетики РК
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz