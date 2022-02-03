Фонд "Қазақстан халқына" за сутки пополнился еще на 1,2 миллиарда тенге

За последние сутки народный фонд "Қазақстан халқына" пополнился еще на 1,2 миллиарда тенге. Об этом рассказали в пресс-службе фонда, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что 2 февраля значимые средства внесли:



- Турлов Тимур Русланович - 500 миллионов тенге;

- Идрисов Динмухамет Аппазович - 300 миллионов тенге;

- Есенов Галимжан Шахмарданович - 250 миллионов тенге;

- ТОО "Бағыстан" - 100 миллионов тенге;

- ТОО "Vertex Trans" - 20 миллионов тенге;

- ТОО "Эдельвейс Транс" - 20 миллионов тенге.



Как отмечается, в общем в фонде аккумулировано 113,4 миллиарда тенге. Средства поступили с 16 января по 2 февраля.



Ранее в своем выступлении на съезде партии Nur Otan Президент Касым-Жомарт Токаев жестко предупредил представителей крупного бизнеса, которые не спешат вносить пожертвования в фонд.



"Некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной Главой государства. Это что, жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? У государства имеется набор полномочий, чтобы получить ответ на этот вопрос", - заявил Президент.



11 января для решения проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта Президент поручил создать фонд "Қазақстан халқына".