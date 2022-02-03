Власти Казахстана впервые заявили о «возможном» применении чрезмерной силы в январе

Власти Казахстана признали «возможное» применение чрезмерной силы в январе и заявили о готовности расследовать жалобы на пытки и незаконные задержания.



С заявлением 3 февраля выступило министерство иностранных дел Казахстана на фоне призывов международных правозащитников расследовать все обвинения, связанные с информацией о пытках, преследованиях и неправомерных задержаниях граждан во время и после январских событий.



«В министерство иностранных дел Казахстана поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch с информацией о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий в Казахстане. Кроме того, HRW была также опубликована информация о других нарушениях в отношении задержанных лиц», — говорит казахстанский МИД в своем «комментарии к обращению» международной правозащитной организации.



МИД заявляет, что «Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами».



«Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений», — говорится в заявлении МИД Казахстана.



МИД приводит данные Генпрокуратуры, согласно которым на сегодня расследуется 98 дел по жалобам граждан на «недозволенные методы ведения следствия» и нарушения их прав органами безопасности. На имя уполномоченного по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав, «которые находятся в процессе рассмотрения».



В заявлении МИД риторика властей о «террористах» не нашла продолжения, однако в нем содержится формулировка «расследование вооружённых беспорядков». Заявляется также о готовности к «открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями".



Начавшиеся в начале года на западе страны протесты к 4 января охватили практически все регионы и в ряде городов вылились в беспорядки. Власти Казахстана сообщили о гибели 227 человек, в том числе 19 силовиков. Часть погибших власти идентифицируют как «вооруженных боевиков». Точное число жертв среди мирного населения не названо. Было задержано около 10 тысяч человек, и, как сообщали власти, сотни людей всё еще находятся под стражей.



Группа независимых экспертов ООН по правам человека после январских событий осудила «безудержное применение силы, в том числе летального оружия, против демонстрантов» в Казахстане и заявила, что власти злоупотребляют термином «террористы». Эксперты ООН призвали прекратить насилие против участников акций протеста и обеспечить независимое расследование таких случаев.