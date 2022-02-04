Спад заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

В стране зарегистрировали на 1008 заболевших меньше, чем днем ранее. Единственным городом с более чем 1 тыс. случаев заражений является Алматы, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 февраля 2022 года.



За прошедшие сутки зарегистрировали 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 749,



в Алматы – 1 602,



в Шымкенте – 56,



в Акмолинской области –507,



в Актюбинской области – 237,



в Алматинской области – 413,



в Атырауской области – 124,



в ВКО – 285,



в Жамбылской области – 93,



в ЗКО – 296,



в Карагандинской области – 611,



в Костанайской области – 545,



в Кызылординской области – 38,



в Мангистауской области – 47,



в Павлодарской области – 679,



в СКО – 351,



в Туркестанской области – 15.



Всего в стране подтверждено 1 260 407 случая.

13 374 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане - 3 773,



в Алматы - 1 907,



в Шымкенте - 46,



в Акмолинской области - 1 200,



в Актюбинской области - 0,



в Алматинской области - 564,



в Атырауской области - 473,



в ВКО - 362,



в Жамбылской области - 72,



в ЗКО - 235,



в Карагандинской области - 2 458,



в Костанайской области - 676,



в Кызылординской области – 184,



в Мангистауской области - 242,



в Павлодарской области - 605,



в СКО - 417,



в Туркестанской области - 160.



Всего в стране выздоровело 1 128 207 человека от COVID-19.