Автора проекта реконструкции трассы Атырау - Астрахань привлекли к ответственности

Привлечен к ответственности автор проекта реконструкции дороги Атырау - Астрахань, допустивший ошибку, из-за которой произошла серьезная задержка строительных работ. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает Tengrinews.kz.



По данным главы МИИР, реконструкция автодороги протяженностью 277 километров оценивается в 87 миллиардов тенге. В 2021 году был завершен первый этап протяженностью 60 километров от границы с Россией до поселка Ганюшкино. На работы было затрачено 22 миллиарда тенге. Сейчас движение на участке с новым покрытием открыто.



Отмечается, что с 2020 года начался второй этап протяженностью 217 километров. Его стоимость составляет 65 миллиардов тенге и финансируется за счет займа Европейского банка реконструкции и развития. Строят дорогу четыре подрядные компании: Lankaran Yol Tikinti, Todini ConstruzioniGenerali S.p.A, Ant Insaat Maden Sanayi и "СП "СМС".



"Старт проекта действительно затянулся. В 2020 году серьезное влияние оказала пандемия коронавируса, из-за которой были сложности с мобилизацией персонала и дорожно-эксплуатационной техники.



Кроме того, в ходе реализации проекта столкнулись с ошибкой при проектировании проектным институтом ТОО "Жана жол". В дорожной одежде был заложен слой с добавлением грунта с местных карьеров, который не соответствовал предъявляемым требованиям из-за значительного содержания гипса. Автор проекта привлечен к ответственности за допущенные просчеты", - сообщил Ускенбаев.



В 2021 году, по его информации, дорожные компания только отсыпали земляное полотно и строили искусственные сооружения. Одновременно вносились изменения в конструкцию дорожной одежды, и только в ноябре прошлого года были получены заключения государственной экспертизы.



"Вопрос корректировки стоимости работ урегулирован условиями контрактов по правилам FIDIC (международная федерация инженеров-консультантов), которые предусматривают изменение стоимости основных дорожно-строительных материалов, используемых при строительстве", - добавил министр.



Касательно дальнейших перспектив он отметил, что в текущем году планируется обеспечить проезд автомобилей, а в 2023 году - полностью завершить проект.



Напомним, многие казахстанцы обратили свое внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин, известный по сериалу "Универ". Однако ремонтировать автомагистраль начали лишь спустя три года. Отмечалось, что строительство дороги завершится в 2022 году.



Спустя пять лет после своей критики, в сентябре этого года, Ярушин вновь вспомнил про "ужасную" трассу Астрахань - Атырау. Спустя сутки после его высказывания в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали состояние дороги. А через месяц стало известно, что ход реконструкции автодороги Актобе – Атырау – Астрахань проинспектировал премьер-министр Аскар Мамин.