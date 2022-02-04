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Автора проекта реконструкции трассы Атырау - Астрахань привлекли к ответственности

Просмотров:815 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Автора проекта реконструкции трассы Атырау - Астрахань привлекли к ответственности
Фото из открытых источников
Привлечен к ответственности автор проекта реконструкции дороги Атырау - Астрахань, допустивший ошибку, из-за которой произошла серьезная задержка строительных работ. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает Tengrinews.kz.

По данным главы МИИР, реконструкция автодороги протяженностью 277 километров оценивается в 87 миллиардов тенге. В 2021 году был завершен первый этап протяженностью 60 километров от границы с Россией до поселка Ганюшкино. На работы было затрачено 22 миллиарда тенге. Сейчас движение на участке с новым покрытием открыто.

Отмечается, что с 2020 года начался второй этап протяженностью 217 километров. Его стоимость составляет 65 миллиардов тенге и финансируется за счет займа Европейского банка реконструкции и развития. Строят дорогу четыре подрядные компании: Lankaran Yol Tikinti, Todini ConstruzioniGenerali S.p.A, Ant Insaat Maden Sanayi и "СП "СМС".

"Старт проекта действительно затянулся. В 2020 году серьезное влияние оказала пандемия коронавируса, из-за которой были сложности с мобилизацией персонала и дорожно-эксплуатационной техники.

Кроме того, в ходе реализации проекта столкнулись с ошибкой при проектировании проектным институтом ТОО "Жана жол". В дорожной одежде был заложен слой с добавлением грунта с местных карьеров, который не соответствовал предъявляемым требованиям из-за значительного содержания гипса. Автор проекта привлечен к ответственности за допущенные просчеты", - сообщил Ускенбаев.

В 2021 году, по его информации, дорожные компания только отсыпали земляное полотно и строили искусственные сооружения. Одновременно вносились изменения в конструкцию дорожной одежды, и только в ноябре прошлого года были получены заключения государственной экспертизы.

"Вопрос корректировки стоимости работ урегулирован условиями контрактов по правилам FIDIC (международная федерация инженеров-консультантов), которые предусматривают изменение стоимости основных дорожно-строительных материалов, используемых при строительстве", - добавил министр.

Касательно дальнейших перспектив он отметил, что в текущем году планируется обеспечить проезд автомобилей, а в 2023 году - полностью завершить проект.

Напомним, многие казахстанцы обратили свое внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин, известный по сериалу "Универ". Однако ремонтировать автомагистраль начали лишь спустя три года. Отмечалось, что строительство дороги завершится в 2022 году.

Спустя пять лет после своей критики, в сентябре этого года, Ярушин вновь вспомнил про "ужасную" трассу Астрахань - Атырау. Спустя сутки после его высказывания в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали состояние дороги. А через месяц стало известно, что ход реконструкции автодороги Актобе – Атырау – Астрахань проинспектировал премьер-министр Аскар Мамин.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • bekenova
  • ЁмоЁ
  • синдбад
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:50
Привлечен к ответственности автор проекта реконструкции дороги Атырау - Астрахань, допустивший ошибку, из-за которой произошла серьезная задержка строительных работ

А где фамилия автора.
Опять лапшу вешают народу, где вы были в прошлом году, куда смотрел бывший премьер министр Мамин или в тот момент бабки делили между собой.
 
 

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