В Алматы пройдет митинг за выборность акимов

В акимате Алматы разрешили провести митинг с требование внедрить в стране выборность акимов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гражданский активист Марат Турымбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Собрание общественников состоится 5 февраля с 12.00 до 14.00 возле памятника Шокану Уалиханову. Активисты считают, что акима Алматы должен выбирать народ.



В городском акимате дали разрешение на проведение данного собрания, сказал заместитель руководителя Управления общественного развития Айдар Есенбеков.



Активист Марат Турымбетов также заявил, что днем ранее акимат Алматы отказал им в проведении траурного митинга Qantar 2022. Его общественники хотели провести 13 февраля. Причиной отказа в проведении митинга официально названа эпидемиологическая ситуация в городе.