«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Февраля
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.93 KZT
  • €1 = 496.18 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мифический автопром Казахстана: никакой локализации нет

Просмотров:1847 Опубликовано: Вчера, 14:49
Мифический автопром Казахстана: никакой локализации нет
Фото из открытых источников
Политолог Санжар Бокаев в очередной раз опубликовал разоблачающее видео о развитии казахстанского автопрома, сообщает Mnews.kz.

Правительство вложило в развитие «отечественного автопрома» сотни миллиардов тенге, придумало утильсбор и ввело заградительные меры для ввоза автомобилей из-за рубежа. Решения правительства в автосообществе называют спорными и задаются вопросом: можно ли считать автомобиль казахстанским, если отсутствует локализация.

Все шесть лет многие автовладельцы противились введенному утильсбору, и в 2021 году было инициировано движение #НЕТУТИЛЬСБОРУ. В сообществе движения в соцсети Facebook состоит 26 тысяч человек. Их петиция, призывающая к отмене утилизационных сборов на автомобили, набрала десятки тысяч голосов.



Один из сторонников движения, политолог и общественный деятель Санжар Бокаев, давно рассказывает и показывает, как завозят в готовом виде автомобили, вкручивают колеса и выдают за казахстанское. За это получают многомиллиардные налоговые льготы и субсидии.

Мы запросили у правительства данные, сколько было за эти 10 лет на наш автопром в качестве поддержки и сколько было недополученных нашим бюджетом налогов. Правительство нам отказало в данном вопросе, сославшись на некую коммерческую тайну. И это такая глупость, потому что это не частные деньги – это деньги республиканского бюджета, это наши налоги. Именно поэтому мы решили не останавливаться и наши аналитики, сопоставив данные из открытых источников, приблизительно посчитали сколько ушло денег на наш автопром.

Так вот, за десять лет наш автопром получил только в виде налоговых преференций по НДС и КПН 955 миллиардов тенге. Столько денег не уплатили. И это только по легковым автомобилям. Плюс добавим сюда 295 миллиардов тенге, которые они получили с наших утилизационных взносов в качестве стимулирования автопрома. Итого получается 1 триллион 250 миллиардов тенге. Сумма колоссальная, - заявил политолог.

И самое главное – никакого результата же не было. Как вкручивали колеса, так и продолжаем. Никакой локализации нет. Мы даже не научились считать свою локализацию.

Ведь все мы знаем, что в Казахстане не производятся даже болтики или гайки закручивающие колеса.

Далее Санжар Бокаев обратился к государственным органам. По словам политолога, они не выполняют свои функций.

Счетный комитет, вы же знаете, что у нас в бюджете вот такая дыра. Мы недополучаем налогов на триллионы тенге. Вы это видите? Почему вы молчите? Служба экономических расследований, вы так и не поняли, что это большая мошенническая схема? Все вы сидите и не выполняете всех своих функций. Но знайте, что мы и по этой проблеме достучимся до Президента. И когда он снова выступит и нас поддержит мы попросим наказать и вас за бездействие.

- Бездействие - это тоже большое преступление в отношении своего Государства, - сказал автор видео.


Источник: mnews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sergei 66 (Посетители) Вчера, 20:40
 Adai11 Сегодня, 15:36Ответить

На этих авто - наше только ВОЗДУХ, которые закачивают в колеса в эти АВТО и в бюджетные налоги, а остальное фигня 

Компрессор который качает воздух и тот китайского производства.
 
-1
  • Август
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Maxatt
 diger (Посетители) Вчера, 16:05
Этот красавчик,Санжар Бокаев будущее настоящее, вперёд парень. Такие как воздух, нужны сейчас.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Suvorov30
 Adai11 (Посетители) Вчера, 15:36
На этих авто - наше только ВОЗДУХ, которые закачивают в колеса в эти АВТО и в бюджетные налоги, а остальное фигня car
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика