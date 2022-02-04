Мифический автопром Казахстана: никакой локализации нет

Политолог Санжар Бокаев в очередной раз опубликовал разоблачающее видео о развитии казахстанского автопрома, сообщает Mnews.kz.Правительство вложило в развитие «отечественного автопрома» сотни миллиардов тенге, придумало утильсбор и ввело заградительные меры для ввоза автомобилей из-за рубежа. Решения правительства в автосообществе называют спорными и задаются вопросом: можно ли считать автомобиль казахстанским, если отсутствует локализация.Все шесть лет многие автовладельцы противились введенному утильсбору, и в 2021 году было инициировано движение #НЕТУТИЛЬСБОРУ. В сообществе движения в соцсети Facebook состоит 26 тысяч человек. Их петиция, призывающая к отмене утилизационных сборов на автомобили, набрала десятки тысяч голосов.Один из сторонников движения, политолог и общественный деятель Санжар Бокаев, давно рассказывает и показывает, как завозят в готовом виде автомобили, вкручивают колеса и выдают за казахстанское. За это получают многомиллиардные налоговые льготы и субсидии.Мы запросили у правительства данные, сколько было за эти 10 лет на наш автопром в качестве поддержки и сколько было недополученных нашим бюджетом налогов. Правительство нам отказало в данном вопросе, сославшись на некую коммерческую тайну. И это такая глупость, потому что это не частные деньги – это деньги республиканского бюджета, это наши налоги. Именно поэтому мы решили не останавливаться и наши аналитики, сопоставив данные из открытых источников, приблизительно посчитали сколько ушло денег на наш автопром.Так вот, за десять лет наш автопром получил только в виде налоговых преференций по НДС и КПН 955 миллиардов тенге. Столько денег не уплатили. И это только по легковым автомобилям. Плюс добавим сюда 295 миллиардов тенге, которые они получили с наших утилизационных взносов в качестве стимулирования автопрома. Итого получается 1 триллион 250 миллиардов тенге. Сумма колоссальная, - заявил политолог.И самое главное – никакого результата же не было. Как вкручивали колеса, так и продолжаем. Никакой локализации нет. Мы даже не научились считать свою локализацию.Ведь все мы знаем, что в Казахстане не производятся даже болтики или гайки закручивающие колеса.Далее Санжар Бокаев обратился к государственным органам. По словам политолога, они не выполняют свои функций.Счетный комитет, вы же знаете, что у нас в бюджете вот такая дыра. Мы недополучаем налогов на триллионы тенге. Вы это видите? Почему вы молчите? Служба экономических расследований, вы так и не поняли, что это большая мошенническая схема? Все вы сидите и не выполняете всех своих функций. Но знайте, что мы и по этой проблеме достучимся до Президента. И когда он снова выступит и нас поддержит мы попросим наказать и вас за бездействие.- Бездействие - это тоже большое преступление в отношении своего Государства, - сказал автор видео.