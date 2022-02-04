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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

За два месяца до вызвавшей протесты цены в Т120 газ продавали на торгах по Т45,17 за литр

Просмотров:3572 Опубликовано: Вчера, 15:48
За два месяца до вызвавшей протесты цены в Т120 газ продавали на торгах по Т45,17 за литр
Фото из открытых источников
Астана. 4 февраля. КазТАГ – В распоряжении редакции КазТАГ оказались данные по ценам на сжиженный нефтяной газ на торгах за два месяца до массовых протестов в Казахстане.

Так, 20 октября 2021 года газ продавали по Т76 789,81 за 1 тонну или по Т45,17 за 1 литр, 21 октября по Т84 468,79 за 1 тонну или по Т60,12 за 1 литр, 22 октября – по Т92 915,66 за 1 тонну или по Т54,66 за литр, 25 октября – по Т102 207,22 за 1 тонну или по Т60,12 за литр, а 26 октября – по Т112 427,94 за 1 тонну или по Т66,13 за литр.

Таким образом, только за одну неделю октября стоимость газа в ходе каждой торговой сессии повышалась на 10%.

Как известно, уже через два месяца – в начале января литр газа подорожал до Т120, что и вызвало массовые протесты на западе Казахстана, спровоцировавшие масштабные демонстрации по всей стране, за которыми последовала январская трагедия с сотнями убитых.

Отметим, что 5 января, когда массовые протесты перешли в беспорядки, депутаты мажилиса заявили о том, что «газ начали продавать на бирже без разработки минэнерго правил торгов». То есть, торги, вызвавшие рост цен на газ, что и стало изначальной причиной протестов, изначально осуществлялись незаконно. 8 января в информационно-правовой системе нормативных правовых актов появился соответствующий приказ «Об утверждении Правил организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки». Датируется он 30 декабря 2021 года (то есть, был подписан за два дня до начала протестов), но примечателен в нем последний пункт: «Настоящий приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования». 11 января КазТАГ сообщал, что действие указанного приказа «Об утверждении правил организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки» приостановлено до 1 января 2023 года.

Напомним, 14 января появилось сообщение о задержании вице-министра энергетики Жумабая Карагаева по делу о незаконном повышении цен на газ в Мангистауской области. 15 января в правительстве сообщили, что он освобожден от занимаемой должности. В тот же день задержание Карагаева подтвердилось официально – он был арестован на два месяца. 4 февраля стало известно об аресте заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова, курирующего поставки сжиженного нефтяного газа.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 6 )

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Pluto (Посетители) Вчера, 20:50
Реалии иные, в РК нет баснословно богатых чиновников и государственных служащих, им нельзя и они "щетсно" служат народу ни жалея ни себе ни близким. НО слава богу у многих чиновников и служащих родственники не идут по их стопам и становятся по "сцучему" велению и праведному воздаянию баснословно богатыми, а их дети очень умными и поэтому уезжают учится и жить в ЮК и ЮС...


Так они и идут во власть что-бы воровать
 
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  • Ну Ну
 Дизель (Посетители) Вчера, 20:34
Цитата: Orion
Все это не правда, я верю в Назарбаева, он самый лучший.

Аферист и вор, с дворцами и миллиардами валюты за рубежом...My Webpage...Это только в Казахстане, а сколько в других государствах?!...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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Ed Word (Посетители) Вчера, 18:17
strana.kz, не не верю, это тоже не правда.
Реалии иные, в РК нет баснословно богатых чиновников и государственных служащих, им нельзя и они "щетсно" служат народу ни жалея ни себе ни близким. НО слава богу у многих чиновников и служащих родственники не идут по их стопам и становятся по "сцучему" велению и праведному воздаянию баснословно богатыми, а их дети очень умными и поэтому уезжают учится и жить в ЮК и ЮС... dance
 
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 Бродяга (Посетители) Вчера, 16:48
Это неверно такая шутка от ориона
 
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 strana.kz (Посетители) Вчера, 16:31
Orion,
серьёзно? а в его баснословное богатство тоже не верите?
 
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Orion (Посетители) Вчера, 16:05
Все это не правда, я верю в Назарбаева, он самый лучший.
 
 

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