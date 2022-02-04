Вместо Кулибаева в совет директоров «Газпрома» выдвинули экс-канцлера Германии

Алматы. 4 февраля. КазТАГ – Вместо зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимура Кулибаева в совет директоров российского «Газпрома» выдвинули экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщает «РБК».



«Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выдвинут в совет директоров «Газпрома», говорится в сообщении компании. При этом в утвержденном компанией списке кандидатов нет председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева», - говорится в сообщении в пятницу.



Напомним, 25 января КазТАГ приводил текст распоряжения правительства России, согласно которому Кулибаев был в числе кандидатов на включение в совет директоров «Газпрома».