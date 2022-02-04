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Казахстанцы создали петицию с требованием запретить букмекерские конторы

Просмотров:511 Опубликовано: Вчера, 21:28
Казахстанцы создали петицию с требованием запретить букмекерские конторы
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Авторы петиции предлагают вынести букмекерские конторы и лото-клубы в специально отведенные зоны по аналогии с казино

НУР-СУЛТАН, 4 фев – Sputnik. В Сети появилась петиция за закрытие букмекерских контор, лото-клубов, бинго, онлайн-казино и игровых ставочных онлайн-платформ и их сайтов на территории Республики Казахстан.

Авторы петиции обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой защитить граждан от игорного бизнеса, который действует в городах в виде различных заведений или уличных автоматов, где граждане делают ставки, лишаясь огромных денег.

"Сегодня букмекерские конторы проникли во все сферы общественной жизни. Они заполонили всё телевизионное пространство, их баннеры висят на каждом углу в каждом городе, они спонсируют различные массовые мероприятия, рекламируя страсть к легкому обогащению. Деятельность этих контор напрямую противоречит Вашим словам о том, что казахстанцы должны стать трудолюбивой нацией", - говорится в тексте петиции.

Авторы считают, что букмекерские конторы подменили собой казино, поскольку принцип их работы точно такой же: букмекерская контора, как и казино, организовывает азартные игры, увлечение которыми может привести к игровой зависимости, депрессивным расстройствам и иным негативным последствиям для игроков.
Среди подписавшихся под петицией – знаменитый казахстанский режиссер, автор "Келинки Сабины" Нуртас Адамбай.

"Три года назад я принял участие в съемках рекламного ролика одной такой букмекерской конторы... После этого я получил несколько сообщений от людей, которые лично столкнулись с этой бедой. Люди ради быстрой наживы относили туда все свои сбережения, обкрадывали своих родных, закладывали квартиры и машины. Это самая настоящая ловушка, из которой невозможно выбраться… Я очень сожалею о том, что когда-то, не подумав, согласился рекламировать ту контору", - написал Нуртас Адамбай в Instagram.

Напомним, в Казахстане произошло несколько громких случаев, когда пострадавшие от своей игорной зависимости граждане напали на своих "обидчиков".

Последний случай произошел накануне, 3 февраля, в городе Бейнеу на западе Казахстана. Мужчина поджег лото-клуб и снял свои действия на видео. По словам мужчины, у него четверо детей, и за 20 лет игры на ставках он потерял около 200 млн тенге.

"Я по себе знаю, что это болезнь. За годы игры я потерял около 200 млн тенге. У меня четверо детей, есть семья и друзья. Ради игры я обманывал своих родных. Я знаю, на что способны азартные люди, играющие в лото, они готовы продать последнее. Сколько семей разрушено. У меня были дни, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности, и знаю, на что иду. Я не хочу, чтобы наша молодежь шла по моим стопам и проигрывала все, что имеет. Я прошу прощения, если вам стыдно за меня, и прошу прощения у всех", – говорит мужчина в своем видеообращении.

Похожий случай произошел в конце прошлого года в Караганде. Мужчина незаметно для себя спустил в игровом автомате 90 тыс. тенге. А когда пришел в себя, то в отчаянии разбил автомат и забрал оттуда свои деньги, не тронув остальные. Несмотря на то, что мужчина пришел в полицию с повинной и был готов был возместить владельцам лотереи ущерб, против него завели уголовное дело - "Кража с проникновением".

Напомним, в Казахстане деятельность казино разрешена только в нескольких специально отведенных для этого зонах. Но в городах действуют лото-клубы и букмекерские конторы. Также игровые автоматы стоят в общественных местах.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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ММА (Посетители) Сегодня, 00:25
Цитата: Kain-Livesy
если запретить, то вместо налогов в казну (хоть каких-то) будет пополнение карманов криминала
Поддерживаю петицию ... Органов способных бороться не только с окурками сигарет мимо урны, в Казахстане разве не существует ? ... получают неплохую зарплату, бесплатное жилье и пенсию в 45 лет - так пусть работают с отдачей.
 
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Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 23:55
если запретить, то вместо налогов в казну (хоть каких-то) будет пополнение карманов криминала, которые сделают эти конторы подпольными. И всё.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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hapiness (Посетители) Вчера, 22:44
Что то он перегнул 200

Что-то он перегнул 200 лимонов за 20 лет. Это чуть больше 800.000 тг месяц. Либо он наследник несметного богатство либо я не знаю.
 
 

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