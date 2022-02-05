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Умер писатель Абдижамил Нурпеисов

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Умер писатель Абдижамил Нурпеисов
Абдижамил Нурпеисов
Умер писатель Абдижамил Нурпеисов. Об этом сообщил депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Абдижамил Каримович Нурпеисов - известный советский и казахстанский писатель, переводчик, внесший большой вклад в казахскую литературу. Участник Великой Отечественной войны. Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области. Его перу принадлежат такие известные романы, как "Курляндия" и "Кровь и пот". Наиболее известное произведение Нурпеисова - трилогия "Кровь и пот" - переведено на 30 иностранных языков и заслужило признание зарубежных литературных критиков. По литературному сценарию романа был снят художественный фильм, а также пьесы.

В 2019 году он праздновал свое 95-летие. Тогда Президент вручил ему особый знак отличия. "Вы нужны нашему народу", - сказал Токаев Нурпеисову.


Источник: tengrinews.kz
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