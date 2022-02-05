«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Февраля
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.93 KZT
  • €1 = 496.18 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Отказались сделать кесарево. В смерти не родившегося сына обвинила врачей жительница Экибастуза

Просмотров:330 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Отказались сделать кесарево. В смерти не родившегося сына обвинила врачей жительница Экибастуза
Иллюстративное фото
Жительница Экибастуза Анастасия Автушенко обвиняет врачей Павлодарского областного перинатального центра в смерти сына во время родов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

После двух дочерей 36-летняя Анастасия Автушенко считала дни до рождения долгожданного сына. Однако радость ожидания сменилась горем: медики не увидели показаний к операции кесарева сечения, а родить самостоятельно она не смогла.

Всю беременность Анастасия Автушенко наблюдалась в Экибастузе, но рожать ее направили в Павлодар. По словам женщины, 17 января в 17.00 у нее отошли воды, ровно через три часа она поступила в роддом.

"С этого времени и начался мой ад. До 5.00 меня дрессировали как собаку, говорили: "Встать, лечь, на колени", малыш не проходил по родовым путям. Я выполняла все, что мне говорили, несмотря на то, что уже не было никаких сил. Вела себя спокойно ради долгожданного сыночка, которого берегла всю беременность. В 5.30 я написала мужу, что больше не могу, схватки были сильные, роды затянулись. Просила врачей сделать кесарево сечение, потому что еще на УЗИ говорили, что малыш крупный. Я понимала, что сама не рожу, что с момента отхождения вод прошло очень много времени. Но врачи заявили, что показаний для операции нет, якобы это подсудное дело. Сказали: "Терпи, помоги себе сама. Твои роды", - рассказывает Автушенко.

По словам женщины, в 8.00 заступила новая смена, и ее вновь осмотрели несколько врачей.

"Я слышала, как они между собой говорили о рубце на матке, что кровит. То есть они уже видели, что начался разрыв матки, но ничего не предпринимали, чтобы спасти малыша" , - отметила Автушенко.

Через полтора часа ребенок начал сильно биться, и женщине поставили стимулирующую систему.

"После системы сказали ждать до 12 часов дня и опять началась дрессировка. А в 11.45 у ребенка остановилось сердечко, акушерка выбежала из палаты за врачами. Резкая боль охватила живот, я стала кричать, спрашивала, что с малышом, но все молчали. Меня положили на каталку, на бегу дали подписать отказ от стерилизации. В операционном блоке мне поставили наркоз в позвоночник и сказали: "Не дергайся, а то ног своих больше не увидишь". Уже тогда я понимала, что ребенка больше нет", - говорит Автушенко.

Родные женщины отмечают, что в тот день дозвонились до врачей центра только ближе к обеду. Как позже выяснилось, в тот момент она уже была на операции.

"Нам сказали, что все хорошо, Настя в родах. Зачем от нас скрывали, что малыша уже нет, а его маму экстренно оперируют? Мы доверили в руки врачей две жизни, а они загубили здорового ребенка и чуть не потеряли его мать", - заявили родственники женщины.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что по жалобе Автушенко идет расследование.

"Данный факт расследуется экспертами Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности. У данной пациентки роды проводились согласно утвержденным акушерским протоколам, проводился постоянный мониторинг состояния роженицы и плода", - прокомментировали в
пресс-службе ведомства.

Между тем родные женщины уже обратились в полицию и в прокуратуру.

"Я поехала в Павлодар ради сыночка, чтобы с ним все было хорошо. Если б только знала, что повезла его на такую мучительную смерть. Как он бился, задыхался, я все это чувствовала. Я не верну своего малыша, но хочу, чтобы врачи перинатального центра ответили за его смерть. Мне жалко каждую женщину, которая там будет рожать", - сказала Автушенко.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 13:38
Пусть этот случай не останется безнаказанным для всех кто причастен к такому ужасу!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Tankushka
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:16
Какие твари эти животные в белых халатах.это не врачи это исчадье ада.бедная женщина соболезную
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика