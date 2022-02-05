Опубликованы шокирующие кадры из Magnum: грабили семьями, ели и пили прямо в магазине

Погромщиков и воров, которые разоряли супермаркеты в дни январских беспорядков, будут искать по отпечаткам пальцев. Многие из тех, кто пришел грабить, к примеру, магазины сети Magnum, даже не забирали продукты с собой, а ели и пили их прямо там же. Полиция уже собрала многочисленные вещественные доказательства с бутылок и оберток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.Сегодня представители Magnum обнародовали шокирующее видео тех дней. Десятки (если не сотни человек) в едином порыве выносят из супермаркетов все, что попадается под руку. Молодые и пожилые, мужчины и женщины, с оружием и без, с масками на лицах и абсолютно не прячущие своих лиц. Обворовывать торговые точки приезжали целыми семьями.Полностью разграблены 15 магазинов сети — там после нашествия толпы на полках не осталось абсолютно ничего. Еще 11 маркетов разграблены частично. А три были сначала обворованы, а потом разгромлены: уничтожены витрины, оборудование, кассы. Magnum оценил последствия бесчинства в 11 миллиардов тенге. Примечательно, что некоторые мародеры спустя время одумались, признали вину и даже возмещают ущерб.«Сейчас те, которых задерживает полиция, в суде чтобы у них было снисхождение, они стремятся погасить ущерб. Мы не отказываем, отсматриваем по камерам, восстанавливаем, кто что похитил. Уже приходят и восстанавливают ущерб, уже процесс идет достаточно широко. Некоторые торговые центры не могли вскрыть, потому что у нас есть металлические «защитки». Где-то не могли их вскрыть, где-то проделывали бреши. Выносили самый дорогой товар, там какой-то элитный алкоголь. В некоторых им удавалась вскрыть полностью — и туда заходила уже толпа, там выносилось все полностью», — рассказал PR-менеджер торговой сети Magnum Дмитрий Шишкин.