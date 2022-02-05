Дождь, туман и гололед ожидаются в некоторых регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет. Штормовое предупреждение было опубликовано синоптиками.



6 февраля на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 6-7 февраля на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед.



На большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере и в центре области ожидаются туман, гололед, метель. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, ночью на востоке области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду.



На западе, севере Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.



Ночью на юге Актюбинской области ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер восточный с переходом на западный, в центре и на юге области порывы 15-20 метров в секунду.



На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на западе, юге области низовая метель.



На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.



Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области и предгорных районах 17-22 метра в секунду, в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.



В Шымкенте днем 6 февраля ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь).