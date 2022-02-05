Катар категорически отказывается перенаправлять свой газ из Азии, чтобы помочь европейской экономике

В Европе рассчитывали, что в Сирии при помощи США получится взять под управление нефтяные и газовые месторождения и цена на газ и нефть будет всегда небольшой, а Россия вынуждена будет продавать свой газ дешевле. Но планы европейских корпораций как-то не задались, всё поменялось, огромные финансовые вложения оказались потрачены зря.



В Европе существовало мнение, что все поставщики газа и нефти будут стремиться спасти европейскую экономику, сделать её лучше, инвестировать, но в «Газпроме» давно отказались от этой «почётной» обязанности и теперь в Европе решили взяться за Катар.



Европа за год расходует уже почти 500 млрд. кубометров газа, скоро эта отметка будет преодолена и лишь 100 млрд. кубометров Европа добывает сама. Конечно большие объемы газа для экономики просто необходимы, особенно если планируется её развитие.



Катар добывает в год за 2016 если взять — 182,8 млрд. кубометров газа, сегодня эта цифра допустим может достигать 210-250 млрд, кубометров, да вот только эти объемы расходятся по Азии, там длительные контракты.



В Европе всячески пытались настоять на том, чтобы Катар отказался от азиатского направления и перенаправил свой газ, чтобы помочь европейской экономике преодолеть последствия экономического спада. Да вот только в Катаре быстро дали понять, что не смогут выполнять подобные европейские требования по целому ряду причин.



Конечно в Европе сразу начали предъявлять претензии, что газ из Азии не перенаправляется в Европу. При этом в Катаре согласны несколько увеличить поставки, но ни в коем случае не будут оставлять своих покупателей в Китае и других без законтрактованного топлива.



Неожиданное встречное требование Катара к Европе по заключению длительного договора на поставки — тоже не подходит европейским перекупщикам, которые планируют зарабатывать на переливании из одного сосуда — в другой.



Так-же в Катаре требуют отозвать антимонопольные претензии и прекратить заседания на этот счёт, мало того, запрещается проводить какой-либо реверс, чтобы Польша и прочие — не смогли зарабатывать на перепродаже катарского газа на Украину. Так вот как оказывается надо было?



Если Европа выполнит требования Катара — это будет конечно знаково. С Россией они значит не смогли тоже самое себе позволить, а с Катаром пойдут на уступки? Интересно будет на это посмотреть



Хотя в принципе в Катаре могут не переживать, Россия скоро сама обеспечит Азию СПГ и газом, чтобы обеспечить азиатский рынок стабильностью и убрать неопределённость. Договора на этот счёт обещают солидные дивиденды в будущем.



Европа просит Азию сократить своё производство и отдать катарский газ, иначе европейская экономика теряет огромные финансовые средства. Однако встречные требования Катара поставили бывалых еврокомиссаров буквально в тупик своей простотой и жёсткостью. А какой тогда смысл был затевать всю эту историю?



В общем будет интересно узнать, как там всё закончится по данному вопросу, как Вы считаете, откажется ли Катар от азиатского рынка ради помощи европейской экономике? Сможет ли Картар преодолеть политическое давление Европы и США в этом вопросе?



Стоит заметить, что в России доля нефтегазовых доходов неуклонно снижается, по сравнению с остальными бюджетными статьями. Проще говоря в других отраслях стали зарабатывать гораздо больше денег и поэтому зависимость от нефтегазовых доходов в будущем вообще может учти в прошлое, лишь бы никто не мешал российской экономике развиваться.