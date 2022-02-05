В Казахстане могут изменить процедуру развода

В Казахстане могут изменить правила развода. Соответствующий проект приказа на портале "Открытые НПА" опубликовало министерство юстиции.

Изменения в правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния касаются процедуры развода супругов, не имеющих детей.



Для расторжения брака будет необходимо подать заявление, в котором нужно подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие у пары несовершеннолетних детей.



"Государственная регистрация расторжения брака производится регистрирующим органом при личном присутствии расторгающих брак по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления о расторжении брака. Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это число приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день", - говорится в тексте приказа Минюста.



Также отмечается, что месячный срок может быть сокращен.



Указывается, что супругам, желающим расторгнуть брак, необходимо явиться в регистрирующий орган с документом, удостоверяющим личность, либо электронным документом из сервиса цифровых документов в назначенный день регистрации расторжения брака.



Если супруги не могут явиться в установленный им день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении брака в регистрирующий орган и им снова назначат месячный срок для регистрации расторжения брака.



Как отмечается, если один из супругов не может явиться в регистрирующий орган для регистрации расторжения брака после повторной подачи заявления, то расторжение брака может быть произведено в его отсутствие. Для этого нужно предоставить его нотариально заверенное согласие на расторжение брака.



Какие документы необходимо предоставить для развода



Расторгнуть брак можно через госкорпорацию "Правительство для граждан". При обращении на портал супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, предоставляется:



электронное заявление, удостоверенное ЭЦП заявителя или одноразовым паролем, предоставленным оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

сведения о регистрации актов гражданского состояния.



Если супруг без вести пропал или осужден, то необходимо предоставить следующие документы:

заявление о расторжении брака;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

свидетельство о заключении брака (супружества);

документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины;

сведения о вступившем в законную силу решении суда о признании супруга безвестно отсутствующим, либо недееспособным или приговор суда об осуждении супруга(и) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет;

нотариально удостоверенную доверенность в случае обращения представителя заявителя.



Публичное обсуждение новых правил пройдет до 18 февраля.