Ермек Нарымбаев задержан в аэропорту Алматы - прокуратура

Осужденный за разжигание розни Ермек Нарымбаев задержан в аэропорту Алматы. Об этом рассказали в прокуратуре города, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Прокуратура Алматы сообщает, что Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками ДП на транспорте в Международном аэропорту Алматы после прилета из города Киев. Он находился в розыске. Напомним, приговором суда Нарымбаев Е.Е. осужден по статье 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", с применением меры наказания в виде лишения свободы. В целях исполнения приговора суда Нарымбаев Е.Е. водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Напомним, Серикжана Мамбеталина и Ермека Нарымбаева задержали 12 октября 2015 года. Поводом к этому стала информация о распространении ими в социальных сетях сведений, имеющих явные признаки разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства. По месту их проживания были произведены санкционированные прокурором обыски, в результате которых изъяты вещественные доказательства.
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