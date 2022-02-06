Врач рассказал о грубой ошибке при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал об ошибках, которые люди допускают при измерении артериального давления, сообщает Tengrinews.kz.



Доктор признался, что одну из ошибок порой совершает сам, когда измеряет давление. Иногда он надевает манжету поверх своей одежды.



"Мне всегда лень, это надо раздеваться, закатывать рукав. Я наложу сверху, вижу приблизительное значение, ну и ладно... Но это неправильно", - подчеркнул он.



Поэтому верхнюю одежду лучше все же снять. Манжета должна находиться на уровне правого предсердия и не быть перетянутой. Перед измерением давления следует сходить в туалет.



Поза при измерении давления должна быть расслабленной. Ни в коем случае нельзя скрещивать ноги. "Если скрестишь ноги, у тебя давление может подниматься аж до десяти миллиметров ртутного столба", - пояснил специалист.



Необходимо слегка облокотиться о стул, рука при этом должна лежать на поверхности и находиться на уровне сердца.



Кроме того, доктор Мясников отметил, что есть три категории людей, для которых точные показатели артериального давления особенно важны. К ним относятся те, кто страдает от заболеваний почек, диабетики и те, у кого есть заболевания сердца.