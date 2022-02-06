«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 06 Февраля
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.93 KZT
  • €1 = 496.18 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кардиолог назвал самые вредные алкогольные напитки

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 11:21
Кардиолог назвал самые вредные алкогольные напитки
Иллюстративное фото
Потребление алкогольных напитков вредно для сердечно-сосудистой системы, почек и сахарного диабета, рассказала врач-кардиолог Рустем Османов.

Кроме того, существует риск онкологических заболеваний, аллергических реакций, психических расстройств и интоксикации организма, подчеркнул специалист.

"Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то, коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов", – приводит слова врача агентство "Прайм".

Пиво, продолжил специалист, оказывает нагрузку на почки и негативно воздействует на слизистую желудка. Длительный прием данного напитка приводит к заболеваниями эндокринной системы, гормональным расстройствам и нарушению репродуктивной системы.

Из-за водки, по словам Османова, может произойти нарушение функции сердца, почек и печени, а также отравление. Что касается алкогольных коктейлей, то в них содержится большое количество сахара.

Самыми безвредными алкогольными напитками считаются вина, рассказал кардиолог. В умеренных количествах вино расширяет сосуды и разжижает кровь.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил, что употребление алкоголя при ОРВИ и коронавирусе может быть опасно, поскольку вызывает дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами.

По словам специалиста, употреблять спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса нельзя категорически. В первую очередь это связано с тем, что при болезни нагрузка на сердце повышается, а алкоголь лишь усугубит ситуацию. Аналогично и с интоксикацией, которую вызывают вирусы. Алкогольное отравление осложнит течение болезни.


Источник: m24.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Дизель (Посетители) Сегодня, 11:55

По словам специалиста, употреблять спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса нельзя категорически.

Алкоголь вреден,верно!...Особенно в Казахстане потому ЧТО!, 80% фальсификата (самопала), которым травят народ ушлые торгаши...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика