Биолог из МГУ: заболевший COVID стареет на 10 лет

Организм человека, который заболел коронавирусом, за 10 дней стареет на 10 лет. Так считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те „приключения“ по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение », — сказал Максим Скулачев в беседе с радио Sputnik. Он добавил, что по этой причине уровень смертности среди пожилых людей так высок из-за того, что «очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет».
По словам биолога, врачи не могут обратить вспять старение, однако им под силу вернуть годы, которые были «потеряны» из-за COVID. Он приводит в пример постковидный синдром, который напоминает «неожиданный приход старости». Выздоровев, человек возвращается более или менее к нормальному биологического возрасту. Эксперт отметил, что процесс ускоренного старения меньше всего выражен у вакцинированных людей.
Замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин сообщил, что по окончании пандемии мир ждет волна Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева сообщила, что пока это не доказанный факт, а всего лишь гипотеза.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.