Биолог из МГУ: заболевший COVID стареет на 10 лет

Организм человека, который заболел коронавирусом, за 10 дней стареет на 10 лет. Так считает молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.



«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те „приключения“ по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение », — сказал Максим Скулачев в беседе с радио Sputnik. Он добавил, что по этой причине уровень смертности среди пожилых людей так высок из-за того, что «очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет».



По словам биолога, врачи не могут обратить вспять старение, однако им под силу вернуть годы, которые были «потеряны» из-за COVID. Он приводит в пример постковидный синдром, который напоминает «неожиданный приход старости». Выздоровев, человек возвращается более или менее к нормальному биологического возрасту. Эксперт отметил, что процесс ускоренного старения меньше всего выражен у вакцинированных людей.



Замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин сообщил, что по окончании пандемии мир ждет волна Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева сообщила, что пока это не доказанный факт, а всего лишь гипотеза.