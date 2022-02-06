Телеканал показал не публиковавшиеся кадры массовых беспорядков в Алматы

В распоряжении телеканала КТК оказались новые эксклюзивные кадры начала массовых беспорядков в Алматы, сообщает Tengrinews.kz.
Это съемка с дрона, сделанная в первые часы трагических январских событий в Алматы. На кадрах видно, как организованные толпы стремятся к центру города, по пути сжигая машины и нападая на полицейских.
Также телеканал показал кадры, снятые в ночь с 4 на 5 января у парадного входа акимата камерами наблюдения. На видео можно рассмотреть, как толпа, вооруженная дубинками, давит полицейских, защищающихся лишь щитами. В полицию летят булыжники и куски арматуры. В итоге сопротивление оказалось смято и погромщики ворвались в здание.
Далее идет видео, сделанное на заднем дворе акимата. На нем запечатлено, как военных и полицейских ставят на колени, избивают, снимают с них форму.
Последнее видео сделано вечером 5 января камерой наблюдения у государственного музея, который находится прямо напротив резиденции президента, чуть выше сгоревшего акимата. На кадрах видно, как некие люди со скрытыми лицами совершают молитву на улице. В городе в тот вечер уже вовсю идут беспорядки.
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