Телеканал показал не публиковавшиеся кадры массовых беспорядков в Алматы

В распоряжении телеканала КТК оказались новые эксклюзивные кадры начала массовых беспорядков в Алматы, сообщает Tengrinews.kz.



Это съемка с дрона, сделанная в первые часы трагических январских событий в Алматы. На кадрах видно, как организованные толпы стремятся к центру города, по пути сжигая машины и нападая на полицейских.





Также телеканал показал кадры, снятые в ночь с 4 на 5 января у парадного входа акимата камерами наблюдения. На видео можно рассмотреть, как толпа, вооруженная дубинками, давит полицейских, защищающихся лишь щитами. В полицию летят булыжники и куски арматуры. В итоге сопротивление оказалось смято и погромщики ворвались в здание.



Далее идет видео, сделанное на заднем дворе акимата. На нем запечатлено, как военных и полицейских ставят на колени, избивают, снимают с них форму.



Последнее видео сделано вечером 5 января камерой наблюдения у государственного музея, который находится прямо напротив резиденции президента, чуть выше сгоревшего акимата. На кадрах видно, как некие люди со скрытыми лицами совершают молитву на улице. В городе в тот вечер уже вовсю идут беспорядки.



