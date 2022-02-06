Массовые беспорядки в Алматы — как это было

Опубликована хронология трагических событий в Алматы, которые произошли 4—5 января. Последовательно описаны все действия радикалов и противостоявших им силовиков.

По большому счету, без соответствующего приказа сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие мало что могли противопоставить беснующейся толпе, передает "Экспресс К".









Уже утром 5 января радикалы захватили спецмашины силовиков. В 11:00 спецмашины и бензовоз протаранили заслон сотрудников ОВД.



Уже в 14:40 участники беспорядков жестоко избивали курсантов ПС КНБ РК и сотрудников полиции.



К вечеру был захвачен алматинский аэропорт — туда ворвались около 200 радикалов.