Спад заболеваемости COVID-19 за сутки наблюдается в Казахстане

В стране зарегистрировали на 1173 заболевших меньше, чем днем ранее. В Алматы по-прежнему выявляют больше тысячи случаев за сутки. Всего 14 заболевших выявили в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.



За прошедшие сутки зарегистрировали 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 366,



в Алматы – 1146,



в Шымкенте – 19,



в Акмолинской области – 288,



в Актюбинской области – 66,



в Алматинской области – 195,



в Атырауской области – 32,



в ВКО – 109,



в Жамбылской области – 61,



в ЗКО – 110,



в Карагандинской области – 295,



в Костанайской области – 298,



в Кызылординской области – 20,



в Мангистауской области – 15,



в Павлодарской области – 345,



в СКО – 274,



в Туркестанской области – 14.



Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев.

9927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 473,



в Алматы – 1613,



в Шымкенте – 0,



в Акмолинской области – 1015,



в Актюбинской области – 423,



в Алматинской области – 327,



в Атырауской области – 496,



в ВКО – 369,



в Жамбылской области – 30,



в ЗКО – 152,



в Карагандинской области – 2860,



в Костанайской области – 547,



в Кызылординской области – 107,



в Мангистауской области – 290,



в Павлодарской области – 613,



в СКО – 491,



в Туркестанской области – 121.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 166 908 человек.