Спад заболеваемости COVID-19 за сутки наблюдается в Казахстане

В стране зарегистрировали на 1173 заболевших меньше, чем днем ранее. В Алматы по-прежнему выявляют больше тысячи случаев за сутки. Всего 14 заболевших выявили в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 366,
в Алматы – 1146,
в Шымкенте – 19,
в Акмолинской области – 288,
в Актюбинской области – 66,
в Алматинской области – 195,
в Атырауской области – 32,
в ВКО – 109,
в Жамбылской области – 61,
в ЗКО – 110,
в Карагандинской области – 295,
в Костанайской области – 298,
в Кызылординской области – 20,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 345,
в СКО – 274,
в Туркестанской области – 14.
Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев. 9927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 473,
в Алматы – 1613,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1015,
в Актюбинской области – 423,
в Алматинской области – 327,
в Атырауской области – 496,
в ВКО – 369,
в Жамбылской области – 30,
в ЗКО – 152,
в Карагандинской области – 2860,
в Костанайской области – 547,
в Кызылординской области – 107,
в Мангистауской области – 290,
в Павлодарской области – 613,
в СКО – 491,
в Туркестанской области – 121.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 166 908 человек.
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