В Турции назвали ошибкой поставку беспилотников Украине

Поставка боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украину со стороны Турции является большой ошибкой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Son Dakika.



Об этом заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек. По мнению политика, в конечном счете это вооружение в будущем будет использовано Киевом не только против России, но и самой Турции.



"Поставка беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украину со стороны Турции является большой ошибкой. Это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции", - заявил он.



3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Анкара договорились расширить производство турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Политик отметил, что подписание соответствующего соглашения обеспечит новые рабочие места и увеличит обороноспособность страны.



Партия Vatan ("Родина") - левонационалистическая политическая партия Турции. Партия определяет себя как "авангардную" и заявляет своей целью объединение социалистов, революционеров, турецких националистов и кемалистов. Придерживается антиамериканской, пророссийской и прокитайской ориентации, призывает к укреплению отношений с такими странами, как Иран и КНДР.



Ранее Эрдоган заявил, что в случае военного вторжения России в Украину Анкара продолжит исполнять обязательства в рамках своего членства в НАТО.