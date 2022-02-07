«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.93 KZT
  • €1 = 496.18 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанский миллионер запрещает Forbes писать о нём без разрешения

Просмотров:535 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Казахстанский миллионер запрещает Forbes писать о нём без разрешения
ФОТО: © Андрей Лунин
В четверг, 3 февраля, на почту редакторов журнала Forbes Kazakhstan и сайта Forbes.kz поступило довольно любопытное письмо, подписанное вице-президентом ТОО «Alina Group» Зауром Халафовым. В нем редакции «уведомляют», что, начиная с 10 февраля 2022 года, журналисты сайта и журнала Forbes Kazakhstan не должны публиковать никакой информации о Ерлике Балфанбаеве - единственном владельце группы компаний Alina, а также о его компании и всех, к ней относящихся, без предварительного на то согласия.

«Настоящим письменным Уведомлением сообщаем, что с 10 февраля 2022 года любые упоминания о Балфанбаева Ерлике Курман-Алиевиче, Компании в том числе всех ее дочерних и аффилированных лиц в статьях, рейтингах, обзорах и т.п., распространяющиеся через ваши средства массовой информации, допустимы только с письменного согласия указанных лиц», - говорится в тексте (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Авторы этого «письма счастья» присовокупили отсылку на статью 2-1 Закона РК «О СМИ», в которой сказано, что основными принципами деятельности сотрудников средств массовой информации является объективность, законность, достоверность поданной информации. А также уважение частной жизни, чести и достоинства человека.

А ещё представители компании предупредили редакцию, что в случае если упоминания г-на Балфанбаева и его компании будут встречаться в публикациях Forbes.kz без «разрешения», они будут вынуждены обратиться в органы правопорядка.

«Убедительно просим Вас принять во внимание настоящее Уведомление, в противном случае мы будем вынуждены обратиться за защитой своих конституционных и гражданских прав в судебные и правоохранительные органы», - резюмировали в своем сообщении отправители письма.

Казахстанский миллионер запрещает Forbes писать о нём без разрешения

Казахстанский миллионер запрещает Forbes писать о нём без разрешения


Напомним читателям, что Ерлик Балфанбаев - основатель группы компаний Alina, в которую входят бренды AlinEX, Alina Paint, «НАШИ», NORMA, Decorex, G-EX, сеть центров напольных покрытий «Домовой», электронный гипермаркет товаров для дома и сада DOMSAD, социальный проект «Чистая Родина», казахстанский бренд экологичной бытовой химии Doctor Green. Бизнесмену также принадлежит всесезонный семейный курорт Oi-Qaragai близ Алматы.

Впервые Ерлик Балфанбаев вошел в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана Forbes Kazakhstan в 2020 году, заняв там 42-ю строчку. В том же году он вошел и в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, оказавшись на 47-й позиции. В 2021 году он занял 44-е место в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2021 и 42-ю позицию в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2021. Сама группа компаний Alina в рейтинге Forbes 50 крупнейших частных компаний Казахстана - 2021 занимает 31-е место. В мае 2021 года Forbes Kazakhstan оценивал состояние 57-летнего Балфанбаева в $125 000 000.

Forbes.kz решил выяснить, чем обосновано такое желание или, напротив, нежелание руководства компании появляться в нашем издании без «разрешения». На наш запрос компания ответила так.

«Предварительное согласование материалов - это традиционная практика Компании «Alina Group» по работе со всеми СМИ в стране и за ее пределами за последние 32 года. Все материалы, которые публикуются, подлежат согласованию с несколькими Департаментами. Единственное, за 30 лет интервью Ерлика Курман-Алиевича Балфанбаева также было организовано с его согласия.

Поэтому, просим уважать наш выбор в пользу других интересных материалов, которые может давать холдинг. Мы действительно видим большой потенциал и честность в работе со СМИ, предлагая информационные поводы, помогающие поднять статус рабочих, технических и инженерных специальностей, освещению вклада бизнеса в развитие регионов, социальную среду, внедрение стандартов, открытие рабочих мест и развитие реального сектора экономики страны. Все, на что делает ставку Компания «Alina Group» в своей ежедневной работе. Мы, как и прежде, готовы открыто делиться информацией о деятельности Компании и ее Брендов через освещение проектной и общественной деятельности Компании «Alina Group», - говорится в сообщении.

На вопрос, понимает ли г-н Балфанбаев, а также юристы компании, что запрет писать о нем без его разрешения - это нарушение Закона «О СМИ», в Alina Group ответили так: «Законная профессиональная деятельность журналиста не должна противоречить конституционным и гражданским правам физических и юридических лиц».

Ни миллионер Балфанбаев, ни его компания нам так и не рассказали, что их сподвигло обратиться с таким странным «уведомлением» в редакции Forbes Kazakhstan, и какие публикации могли «противоречить конституционным и гражданским правам физических и юридических лиц».

Forbes.kz попросил прокомментировать это «уведомление» Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» («Әділ сөз»).

- Если имя и фамилия человека упоминаются в том контексте, где не порочатся его честь и достоинство, и при этом не даются его другие данные, которые позволяют его персонализировать (например, адрес, банковский счет, номер телефона), то это не является нарушением закона, - говорит руководитель юридической службы «Адил соз» Сергей Злотников. - Письмо подобного содержания является не более чем угрозой. У любого издания есть право на распространение информации, на обработку информации, и если публикуются достоверные факты, которые соответствуют действительности, если публикации не подрывают личную и деловую репутацию человека, то по закону изданию ничего не угрожает.

Мнение коллеги разделяет и поддерживает президент фонда «Адил Соз» Тамара Калеева. На наш вопрос о том, является ли статья Закона «О СМИ», указанная в письме, основанием для подобных заявлений, Калеева ответила следующее:

- В этой статье изложены принципы деятельности СМИ, автор «уведомления» их перечисляет. Первое – объективность. Но в необъективности издание никто не обвиняет. Второе – законность. Публикация данных из открытых источников совершенно законна. Третье – достоверность. Опять же, сомнений в достоверности публикуемых сведений руководство Alina Group не высказывает. И четвертое - уважение частной жизни, чести, достоинства человека и гражданина. ТОО – не человек и, соответственно, не гражданин. Возможно, г-н вице-президент имел в виду частную жизнь и личные достоинства президента ТОО, г-на Балфанбаева Ерлика Курман-Алиевича? Но распространяемая Forbes информация касается только деятельности компании Alina и никак не затрагивает личную жизнь ее владельца. А если кто-то в силу повышенной скромности не желает лишний раз мелькать на публике в качестве успешного предпринимателя… Простите, но если пресса будет публиковать только то, что нравится героям публикаций, – прессы как таковой у нас не будет. Потому-то она и защищена специальным законом, – объясняет Тамара Калеева.

Глава фонда также добавила следующее.

- Прежде чем посылать подобные «уведомления», их авторы должны изучить другой, более популярный документ – Уголовный кодекс РК, конкретнее, его статью 158, хотя бы первый пункт: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к распространению либо отказу от распространения информации, а равно путем создания условий, препятствующих выполнению журналистом законной профессиональной деятельности либо полностью лишающих его этой возможности», далее в статье перечислены виды наказания за это», - резюмировала Тамара Калеева.

Мы, кстати, спросили у Alina Group, читали ли юристы г-на Балфанбаева 158-ю статью Уголовного кодекса Казахстана. Ответ бы краток: «Да, читали».

- Нас, конечно, очень позабавило это письмо, - прокомментировал документ главный редактор сайта Forbes.kz Виктор Бурдин. – А особенно, что оно было прислано нам после известной встречи президента Казахстана Токаева с бизнесменами, где, насколько нам известно, присутствовал и г-н Балфанбаев. Напомню, тогда президент, в частности, сказал: «Надо определить новые «правила игры». Более честные, прозрачные и справедливые». Не знаю, как г-н Балфанбаев и его команда, но мы точно выступаем за прозрачность. Поэтому, конечно, нас не нужно пугать подобными «уведомлениями».

Журналист напомнил, что изданию Forbes больше 100 лет, журнал выходит в десятках стран – преимущественно в развитых и демократических. И появление Forbes в Казахстане 10 лет назад как раз было попыткой продемонстрировать, что и в нашей стране есть бизнесмены, которые не боятся публичности и открытости, не стыдятся своего капитала и его происхождения. А многие почитают за честь стать героями наших публикаций и рейтингов.

- Мы не учим г-на Балфанбаева, как производить строительные смеси и управлять курортами. Поэтому были бы признательны, если бы нам не диктовали, про что мы можем или не можем писать, - заключил Виктор Бурдин.


Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика