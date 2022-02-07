Казахстанский миллионер запрещает Forbes писать о нём без разрешения

В четверг, 3 февраля, на почту редакторов журнала Forbes Kazakhstan и сайта Forbes.kz поступило довольно любопытное письмо, подписанное вице-президентом ТОО «Alina Group» Зауром Халафовым. В нем редакции «уведомляют», что, начиная с 10 февраля 2022 года, журналисты сайта и журнала Forbes Kazakhstan не должны публиковать никакой информации о Ерлике Балфанбаеве - единственном владельце группы компаний Alina, а также о его компании и всех, к ней относящихся, без предварительного на то согласия.«Настоящим письменным Уведомлением сообщаем, что с 10 февраля 2022 года любые упоминания о Балфанбаева Ерлике Курман-Алиевиче, Компании в том числе всех ее дочерних и аффилированных лиц в статьях, рейтингах, обзорах и т.п., распространяющиеся через ваши средства массовой информации, допустимы только с письменного согласия указанных лиц», - говорится в тексте (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).Авторы этого «письма счастья» присовокупили отсылку на статью 2-1 Закона РК «О СМИ», в которой сказано, что основными принципами деятельности сотрудников средств массовой информации является объективность, законность, достоверность поданной информации. А также уважение частной жизни, чести и достоинства человека.А ещё представители компании предупредили редакцию, что в случае если упоминания г-на Балфанбаева и его компании будут встречаться в публикациях Forbes.kz без «разрешения», они будут вынуждены обратиться в органы правопорядка.«Убедительно просим Вас принять во внимание настоящее Уведомление, в противном случае мы будем вынуждены обратиться за защитой своих конституционных и гражданских прав в судебные и правоохранительные органы», - резюмировали в своем сообщении отправители письма.Напомним читателям, что Ерлик Балфанбаев - основатель группы компаний Alina, в которую входят бренды AlinEX, Alina Paint, «НАШИ», NORMA, Decorex, G-EX, сеть центров напольных покрытий «Домовой», электронный гипермаркет товаров для дома и сада DOMSAD, социальный проект «Чистая Родина», казахстанский бренд экологичной бытовой химии Doctor Green. Бизнесмену также принадлежит всесезонный семейный курорт Oi-Qaragai близ Алматы.Впервые Ерлик Балфанбаев вошел в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана Forbes Kazakhstan в 2020 году, заняв там 42-ю строчку. В том же году он вошел и в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, оказавшись на 47-й позиции. В 2021 году он занял 44-е место в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2021 и 42-ю позицию в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2021. Сама группа компаний Alina в рейтинге Forbes 50 крупнейших частных компаний Казахстана - 2021 занимает 31-е место. В мае 2021 года Forbes Kazakhstan оценивал состояние 57-летнего Балфанбаева в $125 000 000.Forbes.kz решил выяснить, чем обосновано такое желание или, напротив, нежелание руководства компании появляться в нашем издании без «разрешения». На наш запрос компания ответила так.«Предварительное согласование материалов - это традиционная практика Компании «Alina Group» по работе со всеми СМИ в стране и за ее пределами за последние 32 года. Все материалы, которые публикуются, подлежат согласованию с несколькими Департаментами. Единственное, за 30 лет интервью Ерлика Курман-Алиевича Балфанбаева также было организовано с его согласия.Поэтому, просим уважать наш выбор в пользу других интересных материалов, которые может давать холдинг. Мы действительно видим большой потенциал и честность в работе со СМИ, предлагая информационные поводы, помогающие поднять статус рабочих, технических и инженерных специальностей, освещению вклада бизнеса в развитие регионов, социальную среду, внедрение стандартов, открытие рабочих мест и развитие реального сектора экономики страны. Все, на что делает ставку Компания «Alina Group» в своей ежедневной работе. Мы, как и прежде, готовы открыто делиться информацией о деятельности Компании и ее Брендов через освещение проектной и общественной деятельности Компании «Alina Group», - говорится в сообщении.На вопрос, понимает ли г-н Балфанбаев, а также юристы компании, что запрет писать о нем без его разрешения - это нарушение Закона «О СМИ», в Alina Group ответили так: «Законная профессиональная деятельность журналиста не должна противоречить конституционным и гражданским правам физических и юридических лиц».Ни миллионер Балфанбаев, ни его компания нам так и не рассказали, что их сподвигло обратиться с таким странным «уведомлением» в редакции Forbes Kazakhstan, и какие публикации могли «противоречить конституционным и гражданским правам физических и юридических лиц».Forbes.kz попросил прокомментировать это «уведомление» Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» («Әділ сөз»).- Если имя и фамилия человека упоминаются в том контексте, где не порочатся его честь и достоинство, и при этом не даются его другие данные, которые позволяют его персонализировать (например, адрес, банковский счет, номер телефона), то это не является нарушением закона, - говорит руководитель юридической службы «Адил соз» Сергей Злотников. - Письмо подобного содержания является не более чем угрозой. У любого издания есть право на распространение информации, на обработку информации, и если публикуются достоверные факты, которые соответствуют действительности, если публикации не подрывают личную и деловую репутацию человека, то по закону изданию ничего не угрожает.Мнение коллеги разделяет и поддерживает президент фонда «Адил Соз» Тамара Калеева. На наш вопрос о том, является ли статья Закона «О СМИ», указанная в письме, основанием для подобных заявлений, Калеева ответила следующее:- В этой статье изложены принципы деятельности СМИ, автор «уведомления» их перечисляет. Первое – объективность. Но в необъективности издание никто не обвиняет. Второе – законность. Публикация данных из открытых источников совершенно законна. Третье – достоверность. Опять же, сомнений в достоверности публикуемых сведений руководство Alina Group не высказывает. И четвертое - уважение частной жизни, чести, достоинства человека и гражданина. ТОО – не человек и, соответственно, не гражданин. Возможно, г-н вице-президент имел в виду частную жизнь и личные достоинства президента ТОО, г-на Балфанбаева Ерлика Курман-Алиевича? Но распространяемая Forbes информация касается только деятельности компании Alina и никак не затрагивает личную жизнь ее владельца. А если кто-то в силу повышенной скромности не желает лишний раз мелькать на публике в качестве успешного предпринимателя… Простите, но если пресса будет публиковать только то, что нравится героям публикаций, – прессы как таковой у нас не будет. Потому-то она и защищена специальным законом, – объясняет Тамара Калеева.Глава фонда также добавила следующее.- Прежде чем посылать подобные «уведомления», их авторы должны изучить другой, более популярный документ – Уголовный кодекс РК, конкретнее, его статью 158, хотя бы первый пункт: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к распространению либо отказу от распространения информации, а равно путем создания условий, препятствующих выполнению журналистом законной профессиональной деятельности либо полностью лишающих его этой возможности», далее в статье перечислены виды наказания за это», - резюмировала Тамара Калеева.Мы, кстати, спросили у Alina Group, читали ли юристы г-на Балфанбаева 158-ю статью Уголовного кодекса Казахстана. Ответ бы краток: «Да, читали».- Нас, конечно, очень позабавило это письмо, - прокомментировал документ главный редактор сайта Forbes.kz Виктор Бурдин. – А особенно, что оно было прислано нам после известной встречи президента Казахстана Токаева с бизнесменами, где, насколько нам известно, присутствовал и г-н Балфанбаев. Напомню, тогда президент, в частности, сказал: «Надо определить новые «правила игры». Более честные, прозрачные и справедливые». Не знаю, как г-н Балфанбаев и его команда, но мы точно выступаем за прозрачность. Поэтому, конечно, нас не нужно пугать подобными «уведомлениями».Журналист напомнил, что изданию Forbes больше 100 лет, журнал выходит в десятках стран – преимущественно в развитых и демократических. И появление Forbes в Казахстане 10 лет назад как раз было попыткой продемонстрировать, что и в нашей стране есть бизнесмены, которые не боятся публичности и открытости, не стыдятся своего капитала и его происхождения. А многие почитают за честь стать героями наших публикаций и рейтингов.- Мы не учим г-на Балфанбаева, как производить строительные смеси и управлять курортами. Поэтому были бы признательны, если бы нам не диктовали, про что мы можем или не можем писать, - заключил Виктор Бурдин.