Еще один экс-зампред КНБ взят под стражу – суд санкционировал арест Ергожина

Астана. 7 февраля. КазТАГ – Суд санкционировал арест бывшего заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Даулета Ергожина, передает корреспондент агентства.



«Выбранная мера пресечения – содержание под стражей», - подтвердили в КНБ в понедельник редакции агентства КазТАГ.



Ергожин занимал пост зампреда КНБ с ноября 2016 года.



Напомним, задержания высокопоставленных сотрудников спецслужб начались после массовых акций протеста, переросших в беспорядки в Казахстане. Сначала был снят с должности главы КНБ и задержан по подозрению в государственной измене Карим Масимов. Также были сняты с должностей его замы – Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 13 января стало известно, что Масимова также подозревают в действиях, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий. Также стало известно о задержании Садыкулова и Ергожина. Позже пвыяснилось, что Масимов и Садыкулов арестованы судом, а делу присвоен гриф «совершенно секретно».