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В Казахстане ввели двухлетний запрет на госзакуп ряда иностранных товаров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:19
В Казахстане ввели двухлетний запрет на госзакуп ряда иностранных товаров
Фото: Zakon.kz
Вводится двухлетний запрет на госзакуп автомобилей и некоторых других товаров иностранного происхождения, передает Zakon.kz.

Правительство Казахстана приняло постановление от 2 февраля 2022 года «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима».

В перечень товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, вошли:

- автобусы, легковые и грузовые автомобили;

- спецтехника, комбайны, тракторы, седельные тягачи;

- лифты, траволаторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки;

- счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие: счетчики электроэнергии для переменного тока многофазные, однофазные; счетчики газа.

- комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, цифровой релейной защитой и цифровым управлением.

Вместе с тем из перечня иностранных товаров, подлежащих изъятию из национального режима, исключены чулочно-носочные изделия, обувь валяная, а также деревянная и металлическая офисная мебель.

Поправки начнут действовать с 15 февраля 2022 года.


Источник: zakon.kz
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