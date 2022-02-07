Павлодар. 7 февраля. КазТАГ – Призывы к захвату власти и терроризм вменяют троим задержанным в Павлодарской области, передает КазТАГ.



«4 января в ходе мониторинга социальных сетей нами было выявлено, что определенными лицами идет призыв к проведению митинга 5 января на центральных площадях городов Павлодар и Экибастуз. Поэтому 5 января по тревоге был поднят личный состав департамента полиции на территории центральных площадей в целях не допущения нарушений общественного порядка, при этом службу сотрудники полиции несли службу без экипировки», - сообщил в понедельник первый заместитель начальника департамента полиции (ДП) Павлодарской области Жаскайрат Каиров.



По его словам, 5 января к 14.00 в Павлодаре на центральную площадь прибыло свыше 1,5 тыс. человек, что, по его утверждению, говорит об их организованности.



«Они требовали встречи с местными исполнительными органами. Однако при выступлении представителей местных исполнительных органов, акима Павлодарской области и акима города Павлодара митингующие призывали к насильственному захвату здания регионального акимата. Около 17.00 они прорвались через оцепление к зданию областного акимата, бросали камни, палки, бутылки. Также митингующие вывели из строя защитные металлопластиковые жалюзи входа в здание областного акимата, разбили стекла дверей здания, прорвались во фронт-офис акимата», - добавил замглавы ДП.



Он отметил, что в фойе облакимата в это время находились дополнительные силы полиции, они также были стянуты с флангов к центральному входу акимата области и митингующих удалось вытеснить.



По информации правоохранитеелй, был введен специальный план охраны и обороны административных зданий, оружейных магазинов, банков, банкоматов, торговых домов.



«Личный состав, задействованный на охрану общественного порядка, нес службу на улице по 16 часов в сутки до 13 января», - заявил Каиров.



В специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара по части 6 статьи 488 (нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний) КоАП РК было направлено 1282 материала, по которым в отношении 435 лиц применена мера административного взыскания, в том числе в отношении 324 лиц в виде административного ареста. В отношении троих человек начаты досудебные расследования по части 4 статьи 255 (акт терроризма) и части 2 статьи 179 (пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан) УК РК.



Расследование проводит межведомственная группа по уголовным делам.



Как отметили полицейские, фактов мародерства и причинения ущерба государственным зданиям и объектам предпринимательства не было.