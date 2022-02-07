Мужчина уснул на козырьке балкона 9 этажа многоэтажки в Экибастузе

В полицию Экибастуза поступило сообщение о том, что на козырьке балкона 9 этажа многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Сатпаева, лежит мужчина, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.
Немедленно на место происшествия был направлен автопатруль, вызваны скорая медицинская помощь и служба ЧС.
«Выяснилось, что 39-летний мужчина залез на крышу дома через чердак, а затем на балкон девятиэтажного дома – так он пытался попасть в квартиру. На высоте девятиэтажного дома экибастузец пролежал на протяжении получаса», – сообщили в полиции.
В полицию Экибастуза поступило сообщение о том, что на козырьке балкона 9 этажа многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Сатпаева, лежит мужчина, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.
Спасатели спустили мужчину. После чего полицейскими горожанин был отправлен на медицинское освидетельствование, по заключению которого мужчина находился в алкогольном опьянении. По данному факту возбуждено производство по статье 440, части 3 Кодекса РК об административных правонарушениях «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Учитывая, что ранее мужчина уже привлекался за данный вид правонарушения, то за повторность ему грозит административный арест до 5 суток. Материал направлен в суд для принятия решения.
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