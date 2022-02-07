Токаев подписал поправки, отменяющие председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

НУР-СУЛТАН, 7 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете Безопасности.
Также теперь отменяется необходимость согласования с Елбасы по решениям внутренний и внешней политики страны.
Такие нормы предусмотрены в проекте Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".
В прежней редакции законопроекта Нурсултан Назарбаев наделялся пожизненным правом:
- выступать перед парламентом Казахстана и его палатами; - выступать на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; - возглавлять Ассамблею народа Казахстана; - возглавлять Совет Безопасности Казахстана; - входить в состав Конституционного совета Казахстана.
В новой реакции закона функция возглавлять АНК и Совбез переданы действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В законе "Об Ассамблее народа Казахстана" исключили пожизненное право Назарбаева возглавлять АНК.
В законе "О Совете Безопасности РК" исключили пожизненное право Назарбаева возглавлять Совбез, а также право по урегулированию вопросов деятельности аппарата Совета Безопасности.
При этом за Назарбаевым сохранили право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов и входить в состав Конституционного совета республики.
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