Токаев подписал поправки, отменяющие председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

НУР-СУЛТАН, 7 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете Безопасности.Также теперь отменяется необходимость согласования с Елбасы по решениям внутренний и внешней политики страны.Такие нормы предусмотрены в проекте Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".В прежней редакции законопроекта Нурсултан Назарбаев наделялся пожизненным правом:- выступать перед парламентом Казахстана и его палатами;- выступать на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов;- возглавлять Ассамблею народа Казахстана;- возглавлять Совет Безопасности Казахстана;- входить в состав Конституционного совета Казахстана.В новой реакции закона функция возглавлять АНК и Совбез переданы действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.В законе "Об Ассамблее народа Казахстана" исключили пожизненное право Назарбаева возглавлять АНК.В законе "О Совете Безопасности РК" исключили пожизненное право Назарбаева возглавлять Совбез, а также право по урегулированию вопросов деятельности аппарата Совета Безопасности.При этом за Назарбаевым сохранили право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов и входить в состав Конституционного совета республики.