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Токаев подписал поправки, отменяющие председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Токаев подписал поправки, отменяющие председательство Назарбаева в Совбезе и АНК
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 7 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете Безопасности.

Также теперь отменяется необходимость согласования с Елбасы по решениям внутренний и внешней политики страны.

Такие нормы предусмотрены в проекте Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

В прежней редакции законопроекта Нурсултан Назарбаев наделялся пожизненным правом:

- выступать перед парламентом Казахстана и его палатами;
- выступать на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов;
- возглавлять Ассамблею народа Казахстана;
- возглавлять Совет Безопасности Казахстана;
- входить в состав Конституционного совета Казахстана.

В новой реакции закона функция возглавлять АНК и Совбез переданы действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В законе "Об Ассамблее народа Казахстана" исключили пожизненное право Назарбаева возглавлять АНК.

В законе "О Совете Безопасности РК" исключили пожизненное право Назарбаева возглавлять Совбез, а также право по урегулированию вопросов деятельности аппарата Совета Безопасности.



При этом за Назарбаевым сохранили право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов и входить в состав Конституционного совета республики.


Источник: sputniknews.kz
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