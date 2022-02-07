Генпрокуратура: Должностные лица ДКНБ проявили бездействие

Должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей проявили бездействие. Об этом заявил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров, передает Tengrinews.kz.
"Проявили бездействие и должностные лица Департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей. Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок", - сказал Ожаров на брифинге СЦК.
Он отметил, что по данным фактам спецпрокуроры проводят досудебное расследование.
"Одновременно Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя. По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения "А" КНБ и начальник центра указанной службы.
Уголовному делу присвоен гриф "совершенно секретно", поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя", - добавил начальник Службы спецпрокуроров.
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