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Генпрокуратура: Должностные лица ДКНБ проявили бездействие

Просмотров:1286 Опубликовано: Вчера, 19:24
Генпрокуратура: Должностные лица ДКНБ проявили бездействие
Фото из открытых источников
Должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей проявили бездействие. Об этом заявил начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров, передает Tengrinews.kz.

"Проявили бездействие и должностные лица Департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей. Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок", - сказал Ожаров на брифинге СЦК.

Он отметил, что по данным фактам спецпрокуроры проводят досудебное расследование.

"Одновременно Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя. По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения "А" КНБ и начальник центра указанной службы.

Уголовному делу присвоен гриф "совершенно секретно", поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя", - добавил начальник Службы спецпрокуроров.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • diger
 alixah (Посетители) Вчера, 20:45
КНБ сами себя расследуют!?
 
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  • alixah
 Pluto (Посетители) Вчера, 20:40
jokerok,
Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • kz1990
 jokerok (Посетители) Вчера, 19:57
Проще сказать - обосрались.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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