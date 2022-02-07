Кто стоял за организацией беспорядков в Казахстане

Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказал начальник Службы спецпрокуроров Ризабек Ожаров
Несколько экстремистских групп использовали мирный митинг в своих интересах, сообщил Ожаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
«Сейчас мы точно знаем, что мирные митинги использовали разные силы. Очевидно, что действия были скоординированы. Наша страна столкнулась с «гибридной» атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, вооружили их и координировали действия», - рассказал спикер.
Задержаны 18 членов ОПГ, среди них и Арман Джумагельдиев, известный как криминальный авторитет Дикий Арман, и члены его группировки.
В Енбекшиказахском районе Алматинской области сотрудники КНБ обезвредили лидеры ОПГ «Казахстанские».
По словам Ожарова, установлены явные признаки политического экстремизма. При этом некоторые так называемые общественники и гражданские активисты вначале тоже попытались поймать волну и «оседлать» протесты.
«Подстрекали на массовые беспорядки и активно там участвовали члены запрещенной экстремистской организации «ДВК/Көше», - сказал он.
Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти.
Взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя. По подозрению в превышении власти задержаны первый замдиректора Службы спецназначения «А» КНБ и начальник Центра этой службы.
«Конечной целью провокаторов был насильственный, вооруженный захват власти. На сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения», - рассказал Ожаров.
При задержании обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению. Они координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая – на площади.
В Алматы за считанные часы число участников одного мессенджера увеличилось со 140 до 5,5 тысяч. Аналогично в Жамбылской области – количество участников в чате выросло до 4 тысяч.
«Практически одномоментно в разных регионах страны они организованно перешли к насильственной фазе. Часть людей из толпы пошла громить магазины и заниматься мародерством», - сообщил Ожаров.
Отдельные группы целенаправленно совершали теракты. Они набрали значительную массу людей и вооружились арматурой, палками, брусчаткой, камнями, использовали коктейли «Молотова». Для поджогов зданий доставляли автомобильные шины и бензин.
Во время январских событий в руки погромщиков попало 1 545 единиц военного оружия, кроме того, свыше 1600 единиц оружия было украдено из магазинов.
Однако правоохранители нашли лишь часть украденного.
«В руки погромщиков попал огромный арсенал - более полутора тысяч единиц (1545). В их числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. И это не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов (1 629). Найдено лишь 967 единиц, остальное оружие до сих пор на руках», - рассказал Ожаров на брифинге.
Таким образом, 2 207 единиц оружия до сих пор находится на руках у неизвестных лиц.
Полиция принимает меры по его обнаружению и изъятию.
Из общего числа найденного оружия 723 - служебное оружие – 244 – принадлежащее оружейным магазинам.
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