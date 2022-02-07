«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Февраля
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.37 KZT
  • €1 = 492.67 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кто стоял за организацией беспорядков в Казахстане

Просмотров:1174 Опубликовано: Вчера, 20:27
Кто стоял за организацией беспорядков в Казахстане
ФОТО: © Depositphotos/Anton_Medvedev
Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказал начальник Службы спецпрокуроров Ризабек Ожаров

Несколько экстремистских групп использовали мирный митинг в своих интересах, сообщил Ожаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Сейчас мы точно знаем, что мирные митинги использовали разные силы. Очевидно, что действия были скоординированы. Наша страна столкнулась с «гибридной» атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, вооружили их и координировали действия», - рассказал спикер.

Задержаны 18 членов ОПГ, среди них и Арман Джумагельдиев, известный как криминальный авторитет Дикий Арман, и члены его группировки.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области сотрудники КНБ обезвредили лидеры ОПГ «Казахстанские».

По словам Ожарова, установлены явные признаки политического экстремизма. При этом некоторые так называемые общественники и гражданские активисты вначале тоже попытались поймать волну и «оседлать» протесты.

«Подстрекали на массовые беспорядки и активно там участвовали члены запрещенной экстремистской организации «ДВК/Көше», - сказал он.

Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти.

Взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя. По подозрению в превышении власти задержаны первый замдиректора Службы спецназначения «А» КНБ и начальник Центра этой службы.

«Конечной целью провокаторов был насильственный, вооруженный захват власти. На сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения», - рассказал Ожаров.

При задержании обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению. Они координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая – на площади.

В Алматы за считанные часы число участников одного мессенджера увеличилось со 140 до 5,5 тысяч. Аналогично в Жамбылской области – количество участников в чате выросло до 4 тысяч.

«Практически одномоментно в разных регионах страны они организованно перешли к насильственной фазе. Часть людей из толпы пошла громить магазины и заниматься мародерством», - сообщил Ожаров.

Отдельные группы целенаправленно совершали теракты. Они набрали значительную массу людей и вооружились арматурой, палками, брусчаткой, камнями, использовали коктейли «Молотова». Для поджогов зданий доставляли автомобильные шины и бензин.

Во время январских событий в руки погромщиков попало 1 545 единиц военного оружия, кроме того, свыше 1600 единиц оружия было украдено из магазинов.

Однако правоохранители нашли лишь часть украденного.

«В руки погромщиков попал огромный арсенал - более полутора тысяч единиц (1545). В их числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. И это не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов (1 629). Найдено лишь 967 единиц, остальное оружие до сих пор на руках», - рассказал Ожаров на брифинге.

Таким образом, 2 207 единиц оружия до сих пор находится на руках у неизвестных лиц.

Полиция принимает меры по его обнаружению и изъятию.

Из общего числа найденного оружия 723 - служебное оружие – 244 – принадлежащее оружейным магазинам.


Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика