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Национализация нефтесервисных компаний «КазМунайГазом» не предусмотрена – Минэнерго

Просмотров:474 Опубликовано: Вчера, 22:12
Национализация нефтесервисных компаний «КазМунайГазом» не предусмотрена – Минэнерго
Фото из открытых источников
Астана. 7 февраля. КазТАГ – Национализация нефтесервисных компаний национальной компанией (НК) «КазМунайГаз» (КМГ) не предусмотрена, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«В настоящее время в средствах массовой информации и социальных сетях появляется информация об обращениях работников некоторых нефтесервисных компаний (ТОО «Бургылау», ТОО «West Oil software», ТОО «Caspian Food», ТОО «Бузачи Транс Курылыс» и другие) по поводу национализации их предприятий, например путем их приобретения АО «НК «КазМунайГаз» или его дочерними организациями. По данной информации министерство энергетики поясняет следующее. Решение вопросов снижения доли государства в экономике является важным приоритетом в работе по повышению конкурентоспособности предприятий нашей страны и обеспечению здоровой конкурентной среды. Поэтому государством проводится активная работа по передаче государственных и квазигосударственных предприятий в конкурентную среду, в том числе в нефтегазовом комплексе», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как заявили в ведомстве, реализуется комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, где по группе компаний холдинга «Самрук-Казына» планируется поэтапно выставить на приватизацию порядка 40 предприятий.

«В этой связи, национализация нефтесервисных компаний путем приобретения их АО «НК «КазМунайГаз» не предусматривается. В свою очередь, для улучшения социально-трудовых условий подрядных организаций по всему периметру группы АО «НК «КазМунайГаз» проводится соответствующая работа», - заверили в минэнерго.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Бродяга (Посетители) Вчера, 23:11
Да уж не видать ни кому повышения з.п как своих ушей .
 
 

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