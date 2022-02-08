Резкое снижение цифр по заболеваемости коронавирусом зафиксировано в Казахстане

За прошедшие сутки (7 февраля) в Казахстане зарегистрировано 2 004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 3 653, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 1 276 611 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 186,

в Алматы – 445,

в Шымкенте – 23,

в Акмолинской области – 118,

в Актюбинской области – 32,

в Алматинской области – 127,

в Атырауской области – 23,

в ВКО – 103,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 209,

в Костанайской области – 175,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 250,

в СКО – 231,

в Туркестанской области – 2.