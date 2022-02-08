Атырау. 8 февраля. КазТАГ – В известной десятками смертей детской больнице в Атырау продолжают умирать малыши, передает КазТАГ.



«Моя дочь – Серик Айша Канатовна 3 января поступила в Атыраускую детскую областную больницу с ожогом правой ноги. В травмпункте доктор по имени Руслан Маратович оказал первую помощь, по его словам, ожог составлял 6%. Там дочь сдала ПЦР-тест и провела около двух часов, пока мы с женой были внутри больницы. ПЦР-тест вышел отрицательным, мою супругу с дочерью положили в палату №3 травматологии. Моя дочь была в палате №3 два дня. 5 февраля супругу и дочь перевели в палату №4, пояснив, что туда помещают получивших ожоги. С дочерью все было хорошо, мы связывались посредством видеовызовов и просто по телефону. Под утро на 6 января реаниматолог Ержан Омиржанулы забрал мою дочь в реанимацию», - рассказал в понедельник житель Атырауской области Канат Жумадилов.



По его словам, врачи аргументировали свои действия тем, что у девочки «пневмония» и «одышка».



«Моей дочери в день ставили по восемь систем. Моя дочь не выдержала действия всех этих препаратов и впала в анафилактический шок. Они перепутали анафилактический шок с пневмонией и поместили ее в реанимацию, и там ей кололи снотворное. В ответ на вопрос, зачем они колют ей эти препараты, они заявляли, что мозг девочки должен отдыхать, что ей нельзя уставать, что ей нужно спать. По ходу, ей привязали руки и ноги, чтобы она не вырвала аппарат. Я спросил у этого реаниматолога Ержана Омиржанулы: «Когда мою дочь рвало от систем, остановили ли вы колоть ей эти системы?» Он ответил утвердительно, подтвердив, что это его обязанность. А на самом деле выяснилось, что системы ставить не прекращали», - добавил отец умершей девочки.



Он добавил, что 5 января вместе с системой, которую ребенок получала на тот момент, ей поставили еще одну.



«Супруга спросила, что это за система, ей ответили, что это система для подавления рвотных позывов. В общем, моей дочери вкололи лишние системы и препараты. Моя дочь не выдержала такого обилия лекарств и произошла эта трагедия. Эти люди (врачи – КазТАГ) за свою работу не отвечают, избегают разговоров с нами, когда мы приходим, они заявляют: «Что за люди, все время приходят и спрашивают про свою дочь!» А как иначе? Я плачу из-за дочери. Она моя кровинушка. По их вине я лишился своей дочери. Они не обеспечили должный уход моей дочери. Не только наша дочь, еще несколько родителей пострадали. Мы требуем, чтобы их (медиков – КазТАГ) привлекли к ответу», - подчеркнул Жумадилов.



О похожих случаях сообщил и ряд других родителей.



«Есть случаи, когда медицина бессильна. Это нужно помнить. Я не считаю, что были допущены ошибки. Всем этим людям была оказана помощь. Теперь работу ведет соответствующая комиссия, которая огласит свои выводы», - заявил главный врач Атырауской областной детской больницы Нургабыл Айтмухамбетов.



Отметим, что в указанном медучреждении в 2019 году умерли 56 детей, в 2020 году – 36, в 2021 году – 48, а с начала 2022 года – уже четыре.