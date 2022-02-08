«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Февраля
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.37 KZT
  • €1 = 492.67 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Запад не будет вводить санкции против казахстанских олигархов – Олжас Сулейменов

Просмотров:2312 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Запад не будет вводить санкции против казахстанских олигархов – Олжас Сулейменов
Источник фото: Silk Road/©Шолпан Елеусизова
Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Страны Запада не будут вводить санкции против казахстанских олигархов, считает знаменитый казахстанский поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов.

«Они только угрожают этими санкциями. Они давно знали, сколько денег у одного, сколько денег у другого, и что эти деньги преступные, это не заработанные трудом своим, они украдены у народа. Что, они не знали? Лондон не знал? Соединенные Штаты не знали? Знали они прекрасно. Но они пускали эти деньги в свои закрома, пользовались ими, но прикрывали и говорили, что они законные. Поэтому им тоже особенно не надо верить. Надо верить настоящему закону. Он не бывает английский, американский или казахский – это закон справедливости. А этому закону не все следуют. Мы же знаем решение суда Швейцарии признать собственность дочери и зятя Назарбаева – 7 млрд они своим трудом заработали что ли? А Швейцария признает это, говорит, это все по закону. А мы такому закону не верим», - сказал Сулейменов агентству КазТАГ.

Он пояснил, что вводить санкции не выгодно западным банкам.

«Они обещают санкции, это такие левые демократы говорят, а банкам выгодно содержать на своих счетах все эти ценности и, естественно, поговаривать, что они изо всех сил будут стремиться хотя бы санкциями наказать преступников. А мы верим. Ну что же, значит, надо искать настоящие законные подходы. Этим, надеюсь, умные люди займутся, а мы, общество, понаблюдаем за этим, и поможем, подскажем, если надо будет», - добавил Сулейменов.

Напомним, 4 февраля КазТАГ привел заявление депутата парламента Великобритании Маргарет Хэдж о том, что Казахстаном правит клептократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах. Политик призвала правительства Великобритании, США и Европейского союза ввести против элиты Казахстана санкции по примеру «списка Магнитского». В представленном ею санкционном списке приводится ряд родственников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, средний зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, экс-спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, бывший первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, а также ряд других представителей казахстанской элиты.

Список Магнитского – перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в России и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.



Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика