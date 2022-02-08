Запад не будет вводить санкции против казахстанских олигархов – Олжас Сулейменов

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Страны Запада не будут вводить санкции против казахстанских олигархов, считает знаменитый казахстанский поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов.«Они только угрожают этими санкциями. Они давно знали, сколько денег у одного, сколько денег у другого, и что эти деньги преступные, это не заработанные трудом своим, они украдены у народа. Что, они не знали? Лондон не знал? Соединенные Штаты не знали? Знали они прекрасно. Но они пускали эти деньги в свои закрома, пользовались ими, но прикрывали и говорили, что они законные. Поэтому им тоже особенно не надо верить. Надо верить настоящему закону. Он не бывает английский, американский или казахский – это закон справедливости. А этому закону не все следуют. Мы же знаем решение суда Швейцарии признать собственность дочери и зятя Назарбаева – 7 млрд они своим трудом заработали что ли? А Швейцария признает это, говорит, это все по закону. А мы такому закону не верим», - сказал Сулейменов агентству КазТАГ.Он пояснил, что вводить санкции не выгодно западным банкам.«Они обещают санкции, это такие левые демократы говорят, а банкам выгодно содержать на своих счетах все эти ценности и, естественно, поговаривать, что они изо всех сил будут стремиться хотя бы санкциями наказать преступников. А мы верим. Ну что же, значит, надо искать настоящие законные подходы. Этим, надеюсь, умные люди займутся, а мы, общество, понаблюдаем за этим, и поможем, подскажем, если надо будет», - добавил Сулейменов.Напомним, 4 февраля КазТАГ привел заявление депутата парламента Великобритании Маргарет Хэдж о том, что Казахстаном правит клептократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах. Политик призвала правительства Великобритании, США и Европейского союза ввести против элиты Казахстана санкции по примеру «списка Магнитского». В представленном ею санкционном списке приводится ряд родственников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, средний зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, экс-спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, бывший первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, а также ряд других представителей казахстанской элиты.Список Магнитского – перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в России и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.