Ставки утильсбора существенно уменьшатся - глава правительства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что ставки утилизационного сбора на автотранспорт и сельхозтехнику существенно уменьшатся, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об этом он сообщил на расширенном заседании правительства с участием Главы государства.



"Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения", - сказал Смаилов.



Ранее сообщалось, что новые ставки утильсбора утвердят до конца февраля.



Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса 11 января, указал, что утильсбор собирает частная компания.



"Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял", - заявил Глава государства.