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Национальную платежную систему запустят в Казахстане к 1 июля

Просмотров:486 Опубликовано: Сегодня, 11:25
Национальную платежную систему запустят в Казахстане к 1 июля
Фото из открытых источников
Председатель Национального банка Галымжан Пирматов сообщил о запуске межбанковской системы платежных карточек и системы мгновенных платежей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Во исполнение поручения Главы государства Национальным банком в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов национальной платежной системы - межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн платежей.

Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля", - сообщил Пирматов на расширенном заседании правительства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

Также, по его словам, в 2021 году Нацбанк инициировал пилотный проект по внедрению "Цифрового тенге".

"В настоящее время завершена разработка прототипа платформы, в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. В текущем году будет выработано итогового решение по модели внедрения "цифрового тенге" с оценкой выгод и издержек", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 13:10
До сих пор кривое EGOV доработать не могут. Ну ну.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 12:53
Erlan84,
Если это делается, значит кому то нужны наши бабосы...
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:13
а зачем он нужен?
 
 

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