Национальную платежную систему запустят в Казахстане к 1 июля

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов сообщил о запуске межбанковской системы платежных карточек и системы мгновенных платежей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Во исполнение поручения Главы государства Национальным банком в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов национальной платежной системы - межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн платежей.



Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля", - сообщил Пирматов на расширенном заседании правительства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.



Также, по его словам, в 2021 году Нацбанк инициировал пилотный проект по внедрению "Цифрового тенге".



"В настоящее время завершена разработка прототипа платформы, в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. В текущем году будет выработано итогового решение по модели внедрения "цифрового тенге" с оценкой выгод и издержек", - добавил он.