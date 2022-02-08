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"Прикручивают колеса". Токаев поручил проверить сообщения о казахстанском автопроме

Просмотров:1076 Опубликовано: Сегодня, 12:44
"Прикручивают колеса". Токаев поручил проверить сообщения о казахстанском автопроме
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проверить достоверность слухов о казахстанском автопроме, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Еще один актуальный вопрос: в социальных сетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских авто якобы приходят практически в готовом виде. Как говорится, остается лишь прикрутить колеса.

Здесь видится значительная доза преувеличения. Причем цель такого преувеличения понятна. Во всяком случае надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого следует принять меры", - поручил Токаев на расширенном заседании правительства.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что в Казахстане на программу льготного автокредитования выделят 100 миллиардов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:32
В таких авто, только воздух в колесах казахстанский beer2
 
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  • tolk
  • Sportikus
  • Adai11
 diger (Посетители) Сегодня, 13:03
А что он не в курсе? Все знают, а президент нет))). Какая может быть локализация в КЗ, если не построено не одного предприятия по выпуску запчастей для автопрома. Бредятина эта давно известна.
 
 

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