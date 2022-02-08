"Прикручивают колеса". Токаев поручил проверить сообщения о казахстанском автопроме

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проверить достоверность слухов о казахстанском автопроме, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Еще один актуальный вопрос: в социальных сетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских авто якобы приходят практически в готовом виде. Как говорится, остается лишь прикрутить колеса.
Здесь видится значительная доза преувеличения. Причем цель такого преувеличения понятна. Во всяком случае надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого следует принять меры", - поручил Токаев на расширенном заседании правительства.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что в Казахстане на программу льготного автокредитования выделят 100 миллиардов тенге.
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