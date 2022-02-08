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Токаев поручил разработать план по возвращению вывезенных за рубеж средств

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Токаев поручил разработать план по возвращению вывезенных за рубеж средств
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж денег, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. (...) Идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров (предприниматель, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком развивающейся страны. - Прим.), временщиков, иждивенцев. Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности и воспитания молодежи", - заявил Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент отметил, что от бизнеса требуется налоговая честность, социальная ответственность.

"Одним из проявлений такого подхода является пожертвования в фонд "Қазақстан халқына". Я уже говорил, сегодня повторюсь, что его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии, хотя взносы других компаний, включая иностранных инвесторов, конечно же приветствуются.

Еще раз подчеркиваю - это не принудиловка. А шанс состоявшимся прибыльным компаниям и гражданам пожертвовать средства на благородные общенациональные цели", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 14:27
Интересно каким манером будут уговаривать воров вернуть в страну уварованное
 
 

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