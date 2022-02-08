«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Февраля
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.37 KZT
  • €1 = 492.67 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Растет доля погрязших в долгах людей – Токаев о доходах казахстанцев

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Растет доля погрязших в долгах людей – Токаев о доходах казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил сократить разрыв между доходами казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Необходимо увеличить доходы населения и сократить разрыв между доходами людей. Доходы – это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее. К сожалению, в последнее время доходы населения увеличились не за счет улучшения экономики, а за счет социальных трансфертов. Немало людей, которые живут только за счет социальных пособий и пенсии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его данным, за пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80 до 67%. А социальные трансферты выросли с 17 до 29%. Опираясь на эти данные, глава государства сделал вывод о том, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета.

Увеличивается доля людей, погрязших в долгах, и бедных. На сегодня доходы около 1 млн человек не дотягивают даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет. Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия. Президент РК


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kz1990 (Посетители) Сегодня, 14:21
Надо не говорить а делать, поднять минимальную заработную плату в Казахстане до 100 тысяч тенге, в сравнении минимальной заработной оплатой в Украине поднимается 2 раза в год, на сегодняшний день 6500 гривен это 105950 тенге, с 1.10.2022 поднимут еще на 200 гривен это грубо 3300 тенге. У нас же минималка 60 тысяч тенге разницу чувствуете? Я уже не говорю про остальные страны Азербайджан/Россию/Грузию,Молдову и т.д
 
-1
  • Pluto
 Не поддерживаю Поддерживаю
синдбад (Посетители) Сегодня, 14:09
А мне, почему то не жаль людей, которые не способны сводить концы с концами и залазят в кабалу кредитов ради статусных вещей.Жить нужно и можно по средствам.
 
-2
  • Василий Кравчук
  • синдбад
 Не поддерживаю Поддерживаю
Август (Посетители) Сегодня, 13:42
Необходимо списать те кредиты, которые были выданы в период обрушения тенге, с 2011 по 2014 годы. Все полностью, без исключения.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика