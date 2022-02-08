Возврат «Казахтелекома» в госсобственность позволит втрое снизить тарифы

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Возврат АО «Казахтелеком» в государственную собственность позволит втрое снизить тарифы, считает известный казахстанский экономист Марат Абдурахманов.



«Дошла очередь до «АО Казахтелеком». Сначала рассмотрим структуру компании: АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 51%, Skyline Investment Company S. A. 24,46%, депозитарные расписки (номинальный держатель – BNY Mellon) 9,58%, прочие акционеры с долей менее 5% – 14,96%. Skyline Investment Company S. A. – это чистая оффшорная компания из Люксюмбурга», - написал Абдурахманов на своей странице в социальной сети во вторник.



Он уточнил, что на сайте компании есть аудированная отчетность за 2020 год.



«Вот к ней стоит присмотреться серьезно. Общая выручка за 2020 составила Т520 млрд, государство еще просубсидировало связь для сельской местности на Т6 млрд. В итоге получился доход Т527 млрд. Себестоимость составила около Т337 млрд. Общие и административные расходы составили около Т39 млрд. Стоимость активов занижена и составляет всего Т463 млрд. Нематериальные активы составляют около Т217 млрд, гудвилл (деловая репутация – КазТАГ) около Т152 млрд, активы в виде права пользования составили около Т80 млрд. Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2020 составила Т476 млрд. Общие займы группы около Т363 млрд и есть интересная статья в пассивах, это обязательства по аренде», - добавил эксперт.



По его мнению, «за что и кому платит ежегодно компания Т49 млрд, не понятно».



«Написано, в соответствии с МСФО №16. То есть полного раскрытия там не может быть. Работникам из всего этого платится всего Т16,2 млрд. Расходов по КПН (корпоративному подоходному налогу – КазТАГ) нет, получается в бюджет от этой компании ничего не поступает, за исключением налогов с зарплаты сотрудников. Вывод: возврат в госсобственность этой компании в ведение минсвязи позволит снизить тарифы на связь в стране, поскольку часть из нее уходит в оффшоры. Переоценка активов и возврат в собственность всех активов, переданных по явно коррупционным схемам, в связи с чем появилась строка в пассивах по аренде и праве пользования в активах позволит не только снизить расходы на связь в два-три раза, но и получать положенную госбюджету прибыль от этого актива в сумме не менее Т460 млрд ежегодно!» - отметил экономист.



Он уточнил, что все расходы на пенсии и пособия составляют около Т260 млрд.



«Поступления этой суммы позволит поднять пенсии в два раза. Одномоментно с принятия политического решения о возврате в госсобственность. Ждем политических решений!» - заключил Абдурахманов.



Отметим, что ситуация вокруг «Казахтелекома», в том числе связанная с его тарифной политикой, активами и рядом других вопросов, регулярно подвергается критике как со стороны общественности, так и со стороны экспертного сообщества.



Редакция МИА КазТАГ предлагает «Казахтелекому» и уполномоченным государственным органам считать данную публикацию официальным запросом комментариев касательно описанной ситуации.