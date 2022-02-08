Факты превышения предельных цен на ГСМ выявили в ряде регионов Казахстана

Астана. 8 февраля. КазТАГ – Факты превышения предельных цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) выявили в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) министерства национальной экономики.



«Как известно, по поручению главы государства в начале текущего года министерством энергетики Республики Казахстан со сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов: бензин марки Аи-80 – Т89 за литр, бензин марки Аи-92 – Т182 за литр, бензин марки Аи-93 – Т182 за литр, бензин марки Аи-95 – Т215 за литр; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях – Т260 за литр, в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – Т230 за литр», - говорится в сообщении во вторник.



При этом, как отмечается, за превышение розничными реализаторами предельных цен на нефтепродукты предусмотрена административная ответственность, и компетентными на составление административного протокола за данное правонарушение являются должностные лица комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан и его территориальных подразделений.



«В отдельных регионах страны в отношении реализаторов ГСМ уже приняты меры за превышение предельных цен розничной реализации нефтепродуктов. К примеру, в Карагандинской области и в Нур-Султане в отношении розничных реализаторов нефтепродуктов составлены пять протоколов об административных правонарушениях, в части превышения предельных цен на ГСМ», - сказано в сообщении.



Вместе с тем отмечается, что в Павлодарской области по результатам государственных закупок между государственным учреждением и розничным реализатором заключен договор на поставку бензина марки АИ-92 по цене – 250 тенге.



Однако, с учетом установления предельных цен на нефтепродукты, сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, в части уменьшения цены с Т250 на Т182, что, по данным КРЕМ, «исключает необходимость принятия мер отношении розничных реализаторов».



«Аналогичная ситуация по заключению между сторонами дополнительного соглашения сложилась и в Туркестанской области», - добавили в агентстве.



Также отмечается, что за повторное правонарушение совершенное в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере 100% от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, с приостановлением действия либо лишением свидетельства об аккредитации.



«В этой связи, субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов следует соблюдать требования законодательства в области производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и не допускать реализацию нефтепродуктов выше установленных порогов. Потребители в свою очередь, при обнаружении фактов превышения цен на ГСМ имеют возможность обратиться в министерство энергетики и территориальные департаменты КРЕМ для привлечения субъектов к административной ответственности», - добавили комитете.