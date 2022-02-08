На льготное автокредитование направят 100 миллиардов тенге

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что в Казахстане на программу льготного автокредитования выделят 100 миллиардов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На программу льготного автокредитования для приобретения населением отечественных автомобилей экономкласса будет направлено более 100 миллиардов тенге", - заявил Смаилов на расширенном заседании правительства.



Также, по его словам, предусмотрена дальнейшая реконструкция автомагистралей, связывающих столицу с регионами по лучевому принципу. Промышленные предприятия будут обеспечены равным доступом к инфраструктуре: земля, газ, вода, электричество.



Ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники изменятся в сторону существенного их уменьшения, подчеркнул премьер.