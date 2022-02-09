Кто из казахстанцев сможет объявить себя банкротом и не выплачивать кредиты

Можно ли будет объявить себя банкротом в Казахстане.

Необходимость разработки процедуры банкротства физических лиц в Казахстане обсуждается уже несколько лет. Однако под различными предлогами принятие этого закона откладывается.



Между тем сложности в погашении долгов у граждан страны растут с каждым годом. По мнению некоторых экспертов, виной такому положению стал рост кредитования. Если на 1 января 2018 года портфель кредитов физических лиц в целом составлял 4,3 трлн тенге, к 1 декабря 2021 года он вырос уже до 9,8 трлн тенге.



Динамика роста суммы просроченной задолженности физических лиц не настолько активна. По официальным данным, на 1 января 2018 года просрочки по платежам свыше 90 дней граждан составляли 414,5 млрд тенге (9,6% от ссудного портфеля физических лиц), на 1 января 2019 года – 410,2 млрд тенге (8,2%), на 1 января 2020 года – 408,2 млрд тенге (6,5%), на 1 января 2021 года – 454 млрд тенге (6,2%), на 1 декабря 2021 года – 422 млрд тенге (4,3%).



Зачем нужны процедуры банкротства

В случае возникновения крайне сложной ситуации банкротство – вполне цивилизованный способ освободиться от долгов, если нет возможности их платить. Во многих странах, в том числе в соседней России, институт банкротства физических лиц работает. У казахстанцев пока такой законной возможности нет.



Сейчас законопроект "О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" разработан и уже представлен на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА".



"Ежегодно в Национальный банк Республики Казахстан поступает порядка 6 тысяч обращений/жалоб на деятельность финансовых организаций, в том числе от проблемных заёмщиков с просьбами о реструктуризации и списании задолженности. В большинстве случаев заёмщики жалуются на потерю работы и/или кормильца, ухудшение здоровья и другое, что приводит к невозможности обслуживания кредита и потере залога (недвижимости)", – говорится в документе.



В концепции также отмечается, что во многих случаях банки, "учитывая угрозу роста социальной напряжённости, идут на определённые уступки заёмщикам: списывают пеню, частично либо полностью – просроченное вознаграждение и иногда часть основного долга, если в семье заёмщика погибает кормилец и остаются нетрудоспособные родители, малолетние дети. Банки подходят индивидуально к каждому проблемному заёмщику". Кроме того, в период чрезвычайного положения заёмщикам предоставлена отсрочка платежей по кредитам 1,9 млн человек на сумму 268,2 млрд тенге. Также на этот период была приостановлена претензионно-исковая работа по заёмщикам, имеющим просрочку платежей, отозваны инкассовые распоряжения и платёжные требования, не осуществлялось начисление вознаграждения по беззалоговым займам с просрочкой платежей свыше 90 дней, штрафов и пени по всем займам и микрокредитам.



"Однако предпринимаемые меры лишь на короткое время улучшают условия обслуживания займа. Далее, после завершения льготного периода, многие граждане не смогут погашать задолженность ввиду отсутствия у многих прежнего заработка (дохода). Таким образом, предпринимаемые меры не снимают социальной напряжённости, и проблемы заёмщиков не решаются в полной мере", – пишут в концепции законопроекта.



Проблема есть не только с погашением банковских займов. У многих граждан имеются накопленные долги по оплате коммунальных услуг, а также налоговая задолженность. Так, динамика долгов по налогам физических лиц такова:



на 1 января 2018 года – 19,1 млрд тенге, недоимка – 12,7 млрд тенге;

на 1 января 2019 года – 21,1 млн тенге, недоимка – 14,3 млрд тенге;

на 1 января 2020 года – 20,5 млрд тенге, недоимка – 14,6 млрд тенге;

на 1 января 2021 года – 19,5 млрд тенге, недоимка – 15,1 млрд тенге;

на 1 января 2022 года – 16,2 млрд тенге, недоимка – 12,1 млрд тенге.

Взыскание долгов через суды тоже работает не всегда. Согласно официальным данным, если на 1 января 2018 года количество исполнительных документов достигало 1,6 млн на общую сумму 1,03 трлн тенге, то на 1 января 2022 года зафиксировано уже 3,8 млн документов на сумму 3,9 трлн тенге. При этом наличие исполнительных документов не гарантирует возврат долга. Есть и статистика невозвратов: на 1 января 2018 года возвращены взыскателю без исполнения в связи с отсутствием у должника имущества, в том числе денег, ценных бумаг или доходов, на которые может быть обращено взыскание, 261,5 тысячи документов на сумму 300 млрд тенге. Впрочем, за несколько лет ситуация улучшилась хотя бы по количеству бумаг: на 1 января 2022 года количество таких документов составило 142,5 тысячи на сумму 400 млрд тенге.



Законопроект предусматривает два варианта банкротства физического лица – судебное и внесудебное. Какую процедуру применять, зависит от суммы долга.



Установлено также, что процедуры банкротства не могут применяться к категории должников, которые в силу совершённых ими уголовных правонарушений и вступивших в законную силу приговоров суда имеют долг возмещения причинённого уголовным преступлением ущерба. Таким образом авторы законопроекта рассчитывают "не допустить к системе лиц, желающих использовать процедуру банкротства как способ ухода от ответственности по последствиям совершённого уголовного преступления, а также запятнавших свою репутацию проступками, основанными на обмане, злоупотреблением доверием, злостным неисполнением своих обязательств".



Внесудебное банкротство

Внесудебное банкротство может применяться к физическому лицу, чей долг не превышает 1600 месячных расчётных показателей (1 МРП в 2022 году – 3063 тенге) и в отношении которого имеется исполнительный документ, возвращённый взыскателю в связи с отсутствием имущества. Также процедуру внесудебного банкротства могут применить граждане, чьи обязательства по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, а также по договору о взыскании задолженности и (или) договору уступки права требования, заключённому между коллекторским агентством и кредитором, не исполнены в течение пяти лет со дня наступления срока их исполнения



На сайте уполномоченного органа будет размещаться объявление о применении в отношении должника процедуры внесудебного банкротства и в течение шести месяцев информация о должнике будет доступна для всех кредиторов. Если в течение этого времени в собственность должника поступило имущество или иным образом существенно изменилось его имущественное положение, должник обязан обратиться с заявлением о прекращении процедуры внесудебного банкротства.



Кредитор также может обратиться с аналогичным заявлением при выявлении им наличия в собственности должника имущества, подлежащего государственной регистрации, либо если должник при применении процедуры внесудебного банкротства указал меньший размер задолженности, чем имеется в действительности, что позволило ему воспользоваться данной процедурой.



Прекращение процедуры не освобождает должника от исполнения обязательств. Однако если в течение указанного периода подобных обстоятельств не выявлено, процедура внесудебного банкротства завершается, должник объявляется банкротом и освобождается от долгов, за исключением обязательств по уплате алиментов и по возмещению вреда, причинённого жизни или здоровью.



При этом для должника наступают определённые последствия. Он не сможет получать займы в банках и микрофинансовых организациях в течение пяти лет. Также вводится запрет на выезд за пределы Казахстана в течение трёх лет. Исключение делается лишь для случаев необходимости проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и проведения погребения близкого родственника за пределами Республики Казахстан.



Повторно такой процедурой граждане вправе воспользоваться через 7 лет.



Судебное банкротство

Процедуру судебного банкротства либо восстановления платёжеспособности законопроект предполагает применять к физическому лицу, имеющему долг в размере, превышающем 1600 месячных расчётных показателей, при условии, что обязательства должника перед кредиторами не исполнены в течение шести месяцев, а также размер всех обязательств должника превышает стоимость принадлежащего ему имущества.



До подачи заявления в суд должник должен выбрать кандидатуру финансового управляющего из числа лиц, состоящих в реестре уполномоченного органа, и заключить с ним договор об оказании услуг по проведению процедуры восстановления платёжеспособности или судебного банкротства. Изучив финансовое положение должника, финансовый управляющий определит возможные пути восстановления платежеспособности. Если у должника есть стабильный доход, финансовый управляющий разработает план восстановления платёжеспособности гражданина и порядок расчёта с кредиторами.



Законопроект определяет, что планом могут быть предусмотрены любые меры, не противоречащие законодательству и направленные на улучшение финансового положения гражданина:



изменение сроков исполнения денежных обязательств (отсрочка или рассрочка выплаты долга);

списание пени, штрафов, прощение части долга;

исполнение обязательств вначале по основному долгу, затем – по выплате вознаграждения и пени;

обмен жилья на меньшее по стоимости;

переезд для проживания в арендное жильё и сдача в наём собственного дорогостоящего жилья, если в этом усматривается экономическая целесообразность.

При этом прежние обязательства считаются прекращёнными в связи с новацией обязательств, то есть на основе соглашения сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Также планом должен быть установлен минимальный размер денежных средств, оставляемых на нужды должника, а все доходы, получаемые сверх установленного размера, подлежат направлению на удовлетворение требований кредиторов.



После успешного завершения процесса восстановления платёжеспособности и ослабления долговой нагрузки гражданина, при наличии обязательств, имеющих более длительный срок исполнения, чем срок реализации плана (к примеру, по договору займа сроком на 10 лет), продолжают действовать условия, предусмотренные планом, в силу новации обязательств. При положительном исходе реализации плана восстановления платёжеспособности по окончании срока его исполнения должник будет считаться восстановившим свою платёжеспособность. Однако за ним сохраняются обязанности по исполнению обязательств, связанных с его личностью, – алиментные платежи, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью другого человека.



В случае невозможности исполнения гражданином плана восстановления платёжеспособности кредиторы вправе, а сам должник обязан обратиться в суд с заявлением о применении судебного банкротства.



Основаниями для применения судебного банкротства законопроект устанавливает такие случаи:



Задолженность составляет более 1600-кратного размера месячного расчётного показателя, установленного на 1 января соответствующего финансового года законом о республиканском бюджете.

Размер всех обязательств должника, в том числе срок исполнения которых не наступил, превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

Должник принял меры по проведению урегулирования задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Процедура восстановления платёжеспособности, внесудебного и судебного банкротства не применялись в отношении должника в течение семи лет, предшествующих подаче заявления.

При судебной процедуре имущество реализуется финансовым управляющим согласно плану продажи на электронных торгах или методом прямой продажи, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание, согласно Закону "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".



Также взыскание не может быть обращено на единственное жилище должника, не являющееся обеспечением исполнения обязательств.



Средства, вырученные от реализации имущественной массы должника, направляются на удовлетворение требований кредиторов. Срок проведения судебного банкротства – шесть месяцев.



По окончании процедуры судебного банкротства суд утверждает заключительный отчёт финансового управляющего и принимает решение об освобождении гражданина от долгов с учётом заключения финансового управляющего.



В законопроекте предусмотрен также перечень обстоятельств, являющихся основанием для отказа в освобождении гражданина от долгов, оставшихся непогашенными по итогам процедуры судебного банкротства.



Такими обстоятельствами будут:



Предоставление гражданином ложной информации о своём финансовом положении: имуществе, доходах и обязательствах.

Сокрытие лицом имущества, части его или информации о нём.

Увеличение лицом задолженности путём отчуждения имущества, получения кредитов в процедуре судебного банкротства в ущерб интересам кредиторов без согласия финансового управляющего.

Оказание необоснованного предпочтения одному кредитору перед другими или иные действия в ущерб кредиторам.

Привлечение должником заёмных средств для целей обеспечения досуга (кредиты на проведение праздников и отдых) либо по иным основаниям, не имеющим острой жизненной необходимости (кредиты для покупки очередного дома или машины).

Установление судом факта нецелевого использования должником заёмных средств в период до применения процедуры судебного банкротства.

Иные обстоятельства на усмотрение суда, позволяющие расценить поведение должника как недобросовестное.

Определён также перечень обязательств, от исполнения которых должник не подлежит освобождению ни при каких обстоятельствах. Это выплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособного супруга или родителей, возмещение ущерба, причинённого жизни или здоровью человека.



После процедуры судебного банкротства для человека наступают последствия, как и при внесудебном банкротстве – ограничения на получение займов и выезда за границу.