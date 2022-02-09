Могут ли полицейские смотреть видео на вашем телефоне? Советы юриста

Что делать, если вас остановила полиция? Могут ли досматривать ваш мобильный телефон? Что нужно знать, если вас вызвали на допрос? Редакция Tengrinews.kz подготовила советы от юриста о том, что нужно знать при остановке и задержании полицией.



На вопросы редакции ответил юридический консультант Палаты юридических консультантов Confidence & Law Али Абылханов.



В каких случаях полицейские могут остановить и попросить предъявить документы?



Просто так, для проверки документов полиция не может остановить прохожего. Должны быть веские основания. Это нарушение комендантского часа при действующем режиме ЧС или ЧП либо совершено правонарушение и прохожий подходит под описание возможного преступника.



В первую очередь, если вас остановил сотрудник полиции, он должен представиться. Если он этого не сделал, попросите его представиться, предъявить служебные документы, жетон. В служебном удостоверении проверьте звание, должность, соответствуют ли сказанному, и обязательно проверьте срок действия документа.



В случае если вас остановили из-за нарушения комендантского часа, то нужно в первую очередь объяснить причину вашего нахождения на улице. Ведь полицейские не знают, мирный вы гражданин или преступник, если говорить про произошедшую ЧС. Поэтому, если вы нарушили правила, лучше сразу рассказать причину и адрес вашего проживания. Все мы люди, и всякое может произойти. К примеру, заболел ребенок и нужно лекарство. Сотрудники могут вас проводить до аптеки и обратно до дома. Хотя, если говорить про недавнюю ЧС, то все магазины, аптеки, заведения закрывались до наступления комендантского часа. Поэтому лучше заранее закупить необходимое и не выходить из дома без надобности. Комендантский час вводят не просто так, нужно отнестись к этому ограничению с пониманием.



Если же вас остановили из-за того, что вы похожи на возможного преступника, вы можете сразу позвонить на номер 102. Оператору сообщите, что вы находитесь на перекрестке улиц таких-то и что вас остановили полицейские. Спросите, действительно ли был совершен грабеж в этом районе, какая ориентировка подозреваемого. Обязательно попросите скинуть электронную версию ориентировки, где имеется фото предполагаемого преступника.



В каких случаях дорожная полиция может остановить водителя?



Для остановки и досмотра автомобиля должны быть основания. Согласно статье 792 кодекса РК "Об административных правонарушениях" личный транспорт могут осмотреть по следующим причинам:



- нарушение правил дорожного движения, правил перевозки грузов;

- если автомобилем управляет водитель, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

- в случае достаточных оснований считать, что в транспортном средстве имеются орудия совершения преступления либо предметы административного правонарушения;

- во время проведение рейда;

- при нарушении комендантского часа во время ЧП, ЧС.



В случае если вам необходимо выехать после наступления комендантского часа, заранее можно предупредить оперативный штаб о вашем выезде на личном автотранспорте. Как это делается? К примеру, вам нужно срочно повезти супругу в роддом, так как скорые не выезжают из-за ЧС. Звоните на 102 или в оперативный штаб, сообщаете, что необходим выезд по такой-то причине. Говорите свои данные, номер и марку автомобиля. Телефон комендатуры или оперативного штаба всегда публикуется в СМИ или сообщается во время оповещений. Таким образом вы обезопасите себя. В случае остановки вашего автомобиля вы сразу сообщаете, что звонили и предупредили о выезде.



Также остановка и досмотр возможны в случае угона автомобиля. К примеру, в 3-м микрорайоне угнали Toyota Camry 40 белого цвета. В этом случае объявляется план "Перехват" и передается ориентировка с данными угнанного автомобиля. После этого сотрудники дорожной полиции будут останавливать для проверки документов все автомобили Toyota Camry 40 белого цвета.



Что делать при личном досмотре и досмотре автомобиля?



Согласно КоАП РК личный досмотр - это принудительное обследование тела человека и его одежды в целях выявления и предупреждения правонарушений, обнаружения и изъятия документов, вещей и других предметов, явившихся орудием совершения либо предметом административного правонарушения.



Личный досмотр и досмотр вещей производятся только уполномоченными должностными лицами и в случае, если досматриваемый совершил административное или уголовное правонарушение. Досмотр человека, его личных вещей совершается лицом одного пола, в присутствии понятых, при обязательной видеофиксации. Также обязательно составляется протокол, где должны быть указаны данные понятых, технические характеристики видеокамеры (фотоаппарата), на которую фиксируется досмотр.



Могут ли досматривать мобильный телефон?



Мобильный телефон - это персональная вещь, как и багаж, сумка, портмоне. Пока человек не нарушил закон, никто не имеет право принудительно просматривать ваши личные вещи. Поэтому просматривать просто так видео и фото сотрудники полиции не имеют права. В случае если сотрудник полиции знает достоверно, что досматриваемый подозревается, к примеру, в мародерстве и видит в салоне его автомобиля коробки от смартфонов, то он сразу вызывает оперативную группу. И уже следователь в присутствии понятых имеет право на выемку и осмотр сотового телефона, с заполнением протокола, видео- и фотофиксации.



В каких случаях могут задержать?



Если человек нарушил комендантский час или он подозревается в совершении административного или уголовного правонарушения, его имеют право задержать на срок не более 48 часов (двое суток). На 72 часа имеют права задержать, если человек подозревается в совершении:



- особо тяжкого преступления;

- террористического или экстремистского преступления;

- преступления в ходе массовых беспорядков;

- преступления в составе преступной группы.



По словам юриста Али Абылханова, в практике чаще всего задерживают на период до трех часов.



"Как правило, стараются делать максимально все быстрее, чтобы была возможность задержать предполагаемого преступника по горячим следам. Если, к примеру, мужчину задержали на улице, где был совершен грабеж. Полицейские уточняют у задерживаемого, откуда он вышел. Если он заявляет, что работает в магазине рядом и шел домой, то сотрудники направляются на место его работы. В магазине спрашивают, действительно ли там работает задерживаемый, в период такого времени был ли на рабочем месте. Если подтверждаются слова мужчины, то его отпускают. Кто-то в 15 минут, кто-то в 30 минут укладывается, все зависит от конкретных ситуаций", - рассказал юрист.



В случае если человека задерживают и везут в РОВД, то сотрудники полиции сразу должны зачитать ему права. Уже в отделении полиции спрашивают о наличии адвоката. Согласно Конституции РК каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь. То есть допрос не начнется, пока подозреваемому лицу не предоставят адвоката. В случае отсутствия своего адвоката вызывают дежурного специалиста. Протокол не имеет юридической силы, если допрос вели без присутствия адвоката. Отметим, что следователь может допрашивать свидетеля или потерпевшего без присутствия адвоката.



Как вызывают на допрос свидетеля?



В случае если физическое лицо стало свидетелем преступления, его вызывают на допрос в РОВД. Для этого свидетелю должны вручить в руки повестку с указанием, в какой именно отдел полиции необходимо прийти, с датой, временем допроса, данными следователя и его контактным номером. Если же вызывают в качестве свидетеля журналиста, то следователь повестку отправляет в издание (телеканал, сайт), интересы которого корреспондент представлял.



Если человек не можете прийти в указанное в повестке время, лучше позвонить следователю и предупредить его об этом. Если не удается дозвониться до следователя, нужно позвонить в РОВД и попросить рабочий номер этого следователя. Если и на него не дозвонились, тогда нужно оставить свои контакты. Сообщается дежурному, чтобы он записал ваши данные и передал их следователю. Обязательно запишите фамилию и имя дежурного, его звание. Для чего это нужно? В случае если к вам будут вопросы по неявке на допрос, говорите, что оставляли свои данные, чтобы с вами связались. Таким образом вы сами себя обезопасите, не ожидая принудительного доставления в органы следствия.

