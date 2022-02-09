На что пойдут деньги из фонда "Қазақстан халқына"

Официальный представитель назвал трудности и рассказал о главных целях и направлениях деятельности фонда.



На данный момент в общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" перечислено свыше 115,5 млрд тенге. Эту сумму в общей сложности пожертвовали свыше 69,5 тысячи благотворителей. Реестр благотворителей включает уже около 80 организаций.



Два направления работы



Как рассказал официальный представитель фонда Алибек Абдилов, в ходе обсуждений с экспертами и неправительственными организациями в фонде решили разделить все проекты на два направления – адресную помощь и программы развития.



В рамках направления "Адресная помощь" поддержка будет оказываться детям с тяжёлыми, редкими заболеваниями и инвалидностью, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, сиротам, младенцам с риском развития имеющихся заболеваний и инвалидизации в будущем.



Кроме того, адресная помощь будет оказываться следующим категориям взрослых казахстанцев:



семьям с детьми, жизненные условия которых не отвечают минимальным стандартам получаемых доходов и жилищных условий, в результате чего возникает угроза жизни;

семьям сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, КНБ, военнослужащих, признанных погибшими или тяжело раненными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана или спасении жизни людей;

взрослым с редкими заболеваниями, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



В рамках второго направления – "Программы развития" – будет оказываться содействие в развитии и повышении доступности спортивной и образовательной инфраструктуры, иных социально-значимых услуг для детей. Также фонд планирует оказывать помощь семьям, усыновившим (удочерившим), оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребёнка с инвалидностью, заболеванием либо с проблемами социальной адаптации.



В рамках "Программы развития" фонд окажет содействие в адаптации детей-сирот, людей с инвалидностью (детей и взрослых) для приобретения социальных навыков и использования спортивных протезов и оборудования, содействие развитию талантливых детей.

Иностранных врачей будут приглашать в Казахстан



Как пояснил Алибек Абдилов, если одному казахстанцу потребуется операция, а такого специалиста в стране не окажется, то больного не будут отправлять за границу. Вместо этого планируется приглашать узких специалистов в Казахстан.



"Потому что врач, приехав к нам, начнёт обмениваться опытом со своими коллегами. Вспомните, некоторое время назад сделать в Казахстане шунтирование или стентирование было из мира фантастики, а сейчас – пожалуйста, во всех крупных городах нашей страны проводятся такие операции.



Работа фонда должна быть системной, чтобы не просто одному больному помочь, а чтобы это приносило пользу всем остальным, чтобы наши специалисты перенимали огромный опыт у зарубежных коллег, чтобы развивался медицинский кластер по определённым направлениям", – добавил Абдилов.



Что тормозит работу фонда



Как сообщили в фонде, очень часто казахстанцы спрашивают, когда всё-таки начнётся оказание финансовой помощи. На прошлой неделе, по словам Абдилова, прошло заседание экспертного комитета в формате Zoom. В течение трёх часов врачи рассматривали заявки по поводу 36 детей с редкими (орфанными) заболеваниями.



Специалисты стремятся ускорить запуск благотворительных проектов, но развитие фонда тормозят два фактора – пустые заявки и мошенники.



Во-первых, казахстанцы обращаются в фонд за денежной помощью – "на всякий случай". Например, недавно поступила заявка от женщины, которая просила 10 млн тенге на свадьбу сына. Но такие заявки лишь отвлекают от работы, утверждает сотрудник фонда "Қазақстан халқына".



Пока заявитель не пройдёт авторизацию на портале https://egov.kz/ и не предоставит необходимые документы благотворительной организации о своём статусе и мерах господдержки, его заявку не отправят на рассмотрение экспертам.



Во-вторых, зафиксированы случаи мошенничества. Казахстанцы жалуются, что им звонят от имени фонда или присылают сообщения разного рода. Только в выходные дни с подобными жалобами в контакт-центр НПП "Атамекен" обратились 250 человек. В понедельник, 7 февраля, поступило еще 186 звонков подобного рода.



В одних случаях сообщают, что якобы вышел указ президента и им положена выплата. К примеру, жительнице Усть-Каменогорска направили SMS-сообщение от псевдопортала электронного правительства, а затем позвонил мошенник с просьбой назвать поступивший SMS-код для получения 1 166 000 тенге в виде денежной помощи.



В других случаях мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев, используя Единый реестр благотворительных организаций. Жительница Шымкента рассказала, что после подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте atamekenim.kz на экране отобразилась информация об успешном оформлении кредита, а затем ей поступил видеозвонок с предложением дальнейшего оформления займа.



"Я хочу официально заявить, что фонд не является плательщиком социальных выплат и не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Доверяйте только официальной информации. Уверен, что первые решения по оказанию помощи появятся совсем скоро, и мы известим об этом все заинтересованные стороны", – заверил представитель фонда.