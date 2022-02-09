Цветные медицинские маски запретили в Туркменистане

В Ашхабаде за неправильные маски штрафуют.



Госорганы Туркменистана по неясной причине ополчились на медицинские маски нестандартных цветов, включая чёрные, сообщает Turkmen News.



В столице республики Ашхабаде водителей сначала заставляли перекрашивать автомобили в светлые цвета, а теперь запретили жителям и чёрные маски.



Столичные полицейские штрафуют граждан в необычных масках на 50 манатов (около 6000 тенге). После уплаты штрафа людей отпускают. За несовершеннолетних штраф платят родители.



Сообщения об "охоте" на нестандартные маски стали поступать и из городов Туркменабад, Туркменбаши и Гарабогаз. В Туркменабаде носить только обычные маски настоятельно рекомендовали госслужащим и школьникам. В школах начались проверки на предмет ношения масок и соблюдения прочих требований к внешнему виду. Педагогов юных "нарушителей" – в том числе и не носящих маски – ждут выговоры.



В Туркменбаши и Гарабогазе пошли дальше и распространили запрет на детские сады. Соответствующие предупреждения родителям и педагогам дали на собраниях.