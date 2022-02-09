Мулла пытался изнасиловать школьницу: что произошло в Туркестанской области

Мать 14-летней девочки заявляет, что родственники осужденного священнослужителя терроризируют ее и дочерей, требуя забрать заявление и отказаться от показаний.
Поняв, что от местных правоохранителей не будет защиты, женщина решила обратиться к Главе государства и генеральному прокурору
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Кошмар начался год назад в Сарыагашском районе Туркестанской области. 47-летний мулла пытался изнасиловать 14-летнюю девочку в ее же доме. По словам матери, в районе 9 вечера она вышла по делам, даже не подозревая, что ее старшая дочь подвергнется насилию со стороны взрослого мужчины.
Мужчина зашел в дом и пытался надругаться над школьницей. Когда в дом вернулась мать, насильник уже успел снять верхнюю одежду и расстегнуть пуговицы на рубашке. Испуганный насильник не успел далеко убежать. Его поймал сосед, который прибежал на крик женщины. В тот же день мать девочки написала заявление в полицию.
— После подачи заявления я ждала несколько дней. Потом сама позвонила участковому, который сообщил мне, что этот человек пришел к нам домой по приглашению, чтобы оказать помощь как целитель. Я удивилась, так как не знала такого целителя и раньше не контактировала с ним. Я вообще не верю народным целителям, я верю современной медицине, — заявила мать потерпевшей.
Так как со стороны полицейских реакции не последовало, мать-одиночка отправила в WhatsApp-группу сарыагашских матерей фото и данные насильника. Только после этого полицейские дали ход расследованию.
По итогам расследования мулла осужден на 15 лет. Но родные священнослужителя, не согласившиеся с решением суда, подали апелляцию. Также они начали угрожать женщине и ее дочерям. После оглашения приговора родные осужденного организовали засаду перед домом женщины, угрожали девочке ножом и кричали, что "в этом доме живут представители древнейшей профессии". Также выяснилось, что родной брат муллы, который работает преподавателем в школе, где учится старшая дочь, начал оказывать давление на девочку, чтобы ее мать отказалась от своих намерений.
Его родственники предлагали 800 тысяч тенге, чтобы я забрала свое заявление. Но я сказала, что даже за 800 миллионов я этого не сделаю. В одном Сарыагаше живут десятки матерей-одиночек. Кто даст гарантию, что с их детьми такое не случится?
— заявила женщина.
По словам женщины, родственники муллы не единственные, кто заинтересован в ее отказе от претензии. Местные полицейские также просили ее забрать заявление, так как они не в силах защитить ее и дочерей.
После увиденного старшая дочь, пережившая кошмары нападения взрослого мужчины, решилась на самоубийство. Благо добрым людям удалось спасти школьницу, когда она пыталась покончить с собой на железной дороге.
После данного инцидента полицейские всерьез взялись за дело и ведут расследование. Но женщина боится, что на этом ее кошмары не закончились, она просит помощи у Президента.
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