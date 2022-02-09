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Мулла пытался изнасиловать школьницу: что произошло в Туркестанской области

Просмотров:319 Опубликовано: Сегодня, 20:18
Мулла пытался изнасиловать школьницу: что произошло в Туркестанской области
Фото Экспресс-К
Мать 14-летней девочки заявляет, что родственники осужденного священнослужителя терроризируют ее и дочерей, требуя забрать заявление и отказаться от показаний.
Поняв, что от местных правоохранителей не будет защиты, женщина решила обратиться к Главе государства и генеральному прокурору .

Кошмар начался год назад в Сарыагашском районе Туркестанской области. 47-летний мулла пытался изнасиловать 14-летнюю девочку в ее же доме. По словам матери, в районе 9 вечера она вышла по делам, даже не подозревая, что ее старшая дочь подвергнется насилию со стороны взрослого мужчины.

Мужчина зашел в дом и пытался надругаться над школьницей. Когда в дом вернулась мать, насильник уже успел снять верхнюю одежду и расстегнуть пуговицы на рубашке. Испуганный насильник не успел далеко убежать. Его поймал сосед, который прибежал на крик женщины. В тот же день мать девочки написала заявление в полицию.

— После подачи заявления я ждала несколько дней. Потом сама позвонила участковому, который сообщил мне, что этот человек пришел к нам домой по приглашению, чтобы оказать помощь как целитель. Я удивилась, так как не знала такого целителя и раньше не контактировала с ним. Я вообще не верю народным целителям, я верю современной медицине, — заявила мать потерпевшей.

Так как со стороны полицейских реакции не последовало, мать-одиночка отправила в WhatsApp-группу сарыагашских матерей фото и данные насильника. Только после этого полицейские дали ход расследованию.


По итогам расследования мулла осужден на 15 лет. Но родные священнослужителя, не согласившиеся с решением суда, подали апелляцию. Также они начали угрожать женщине и ее дочерям. После оглашения приговора родные осужденного организовали засаду перед домом женщины, угрожали девочке ножом и кричали, что "в этом доме живут представители древнейшей профессии". Также выяснилось, что родной брат муллы, который работает преподавателем в школе, где учится старшая дочь, начал оказывать давление на девочку, чтобы ее мать отказалась от своих намерений.

Его родственники предлагали 800 тысяч тенге, чтобы я забрала свое заявление. Но я сказала, что даже за 800 миллионов я этого не сделаю. В одном Сарыагаше живут десятки матерей-одиночек. Кто даст гарантию, что с их детьми такое не случится?

— заявила женщина.

По словам женщины, родственники муллы не единственные, кто заинтересован в ее отказе от претензии. Местные полицейские также просили ее забрать заявление, так как они не в силах защитить ее и дочерей.

После увиденного старшая дочь, пережившая кошмары нападения взрослого мужчины, решилась на самоубийство. Благо добрым людям удалось спасти школьницу, когда она пыталась покончить с собой на железной дороге.

После данного инцидента полицейские всерьез взялись за дело и ведут расследование. Но женщина боится, что на этом ее кошмары не закончились, она просит помощи у Президента.


Источник: Экспресс-К
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