Третьего февраля ракета SpaceX Falcon 9 доставила на орбиту очередную партию из 49 спутников системы Starlink. Всё прошло успешно, однако, как оказалось сейчас, 40 аппаратов из этих 49 выведены из строя в результате геомагнитной бури.
По сети спутникового интернета Илона Маска нанесён геомагнитный удар: 40 из 49 аппаратов, запущенных в последний раз, выведены из строя В SpaceX отмечают, что геомагнитная буря, заставшая спутники в процессе развёртывания и занятия необходимого места на орбите, оказалась на 50% сильнее обычной. Чтобы уклониться от неё, аппараты были введены в безопасный режим работы. Как показал анализ в дальнейшем, после бури спутники не смогли выйти из этого режима, чтобы подняться на заданные ранее позиции. В итоге 40 аппаратов из 49 упадут (или уже упали) и сгорят в атмосфере Земли. В SpaceX делают акцент на этом моменте, указывая, что риск столкновения с ними других летательных аппаратов нулевой, что гарантирует отсутствие на орбите каких-либо летающих обломков. Компания отмечает, что сделала всё возможное, чтобы минимизировать количество орбитального мусора в такой нештатной ситуации.
Эта ситуация, конечно же, немного замедлит развитие сети Starlink, но на её работу никак не повлияет: на орбите находится уже около 2000 аппаратов, которые обеспечивают устойчивую работу спутникового интернета в тех регионах, где Starlink в принципе функционирует.
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